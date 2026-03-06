Gençlerbirliği'nde yeniden Volkan Demirel dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğunda bir kez daha değişim yaşandı.



Başkent temsilcisi, kısa süre önce yollarını ayırdığı Levent Şahin'in ardından teknik direktörlük görevine yeniden Volkan Demirel'i getirdiğini resmen duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Volkan Demirel ile anlaşmaya varıldığı ve genç teknik adamın yeniden takımın başına geçtiği bildirildi. Böylece Demirel, bu sezon ikinci kez Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevini üstlenmiş oldu.



Levent Şahin yönetiminde ligde istediği sonuçları alamayan başkent ekibi, deneyimli çalıştırıcı ile fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırmıştı. Şahin döneminde iki lig maçına çıkan Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 puan toplayabildi.



Kulüp yönetimi, yaşanan ayrılığın ardından daha önce takımın başında görev yapan Volkan Demirel ile temasa geçti ve yapılan görüşmeler sonucunda taraflar yeniden anlaşmaya vardı.



Volkan Demirel, bu sezon daha önce Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkmış; bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etmişti. Genç teknik adam, Aralık ayında Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından sürpriz bir kararla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.



Bu gelişmeyle birlikte Gençlerbirliği'nde 2025-2026 sezonunda görev yapan teknik direktörler sırasıyla Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel, Metin Diyadin ve Levent Şahin olmuştu. Demirel'in yeniden göreve getirilmesiyle birlikte başkent ekibi sezon içinde beşinci kez teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.



