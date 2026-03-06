06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Gençlerbirliği'nde yeniden Volkan Demirel dönemi

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlüğe yeniden Volkan Demirel getirildi.

calendar 06 Mart 2026 18:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nde yeniden Volkan Demirel dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğunda bir kez daha değişim yaşandı.

Başkent temsilcisi, kısa süre önce yollarını ayırdığı Levent Şahin'in ardından teknik direktörlük görevine yeniden Volkan Demirel'i getirdiğini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Volkan Demirel ile anlaşmaya varıldığı ve genç teknik adamın yeniden takımın başına geçtiği bildirildi. Böylece Demirel, bu sezon ikinci kez Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevini üstlenmiş oldu.

Levent Şahin yönetiminde ligde istediği sonuçları alamayan başkent ekibi, deneyimli çalıştırıcı ile fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırmıştı. Şahin döneminde iki lig maçına çıkan Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 puan toplayabildi.

Kulüp yönetimi, yaşanan ayrılığın ardından daha önce takımın başında görev yapan Volkan Demirel ile temasa geçti ve yapılan görüşmeler sonucunda taraflar yeniden anlaşmaya vardı.

Volkan Demirel, bu sezon daha önce Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkmış; bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etmişti. Genç teknik adam, Aralık ayında Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından sürpriz bir kararla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Bu gelişmeyle birlikte Gençlerbirliği'nde 2025-2026 sezonunda görev yapan teknik direktörler sırasıyla Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel, Metin Diyadin ve Levent Şahin olmuştu. Demirel'in yeniden göreve getirilmesiyle birlikte başkent ekibi sezon içinde beşinci kez teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.