06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
1-129'
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
1-030'
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Antoine Griezmann'dan transfer kararı!

Antoine Griezmann, MLS ekibi Orlando City SC ile görüşmeler yapmasına rağmen sezon sonuna kadar Atletico Madrid'de kalma kararı aldı.

06 Mart 2026 20:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Antoine Griezmann'dan transfer kararı!
Atletico Madrid'in yıldız ismi Antoine Griezmann, geleceği ile ilgili kararını verdi.

Fransız yıldızın sezon ortasında ABD'ye transfer olmayacağı öne sürüldü.

L'Equipe'in haberine göre Fransız yıldız, Orlando City SC ile yapılan görüşmelere rağmen sezon devam ederken Atletico Madrid'den ayrılmak istemiyor.

34 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak Griezmann'ın yaz transfer döneminde kariyerine Major League Soccer'ta devam etme ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.

Haberde, Orlando City'nin oyuncuyu transfer etmek konusunda önceliğe sahip olduğu belirtilirken, bazı MLS kulüplerinin de Griezmann'ı transfer önceliği listesine eklediği ifade edildi. Bu kulüpler arasında Inter Miami CF ve CF Montreal'in de bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Los Angeles FC ile daha önce gündeme gelen temasların da tamamen sona ermediği kaydedildi.

Bu nedenle Griezmann'ın ABD'ye transfer ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak Fransız yıldızın olası MLS macerasının en erken yaz transfer döneminde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
