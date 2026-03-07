06 Mart
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 4-1 yendi. Alman devi maç fazlasıyla Dortmund ile arasındaki puan farkını 14'e çıkardı.

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında lider Bayern Münih, Borussia M'gladbach'ı konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan maç, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle noktalandı.

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 33. dakikada Luis Diaz, 45+1. dakikada Konrad Laimer, 57. dakikada penaltıdan Jamal Musiala ve 79. dakikada Nicolas Jackson'dan geldi.

Konuk ekibin tek golünü ise 89. dakikada Wael Mohya kaydetti.

Mönchengladbach'ta Rocco Reitz, 56. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bavyera ekibinde Harry Kane sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Manuel Neuer ikinci yarıda yerini Jonas Urbig'e bıraktı.

Vincent Company'nin ekibi bu sonuçla puanını 66'ya yükseltti. Alman devi maç fazlasıyla en yakın takipçisi Dortmund ile arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Deplasman ekibi ise 25 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern, Leverkusen deplasmanına gidecek. M'gladbach ise St Pauli'yi konuk edecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
