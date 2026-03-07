Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında lider Bayern Münih, Borussia M'gladbach'ı konuk etti.



Allianz Arena'da oynanan maç, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle noktalandı.



Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 33. dakikada Luis Diaz, 45+1. dakikada Konrad Laimer, 57. dakikada penaltıdan Jamal Musiala ve 79. dakikada Nicolas Jackson'dan geldi.



Konuk ekibin tek golünü ise 89. dakikada Wael Mohya kaydetti.



Mönchengladbach'ta Rocco Reitz, 56. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



Bavyera ekibinde Harry Kane sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Manuel Neuer ikinci yarıda yerini Jonas Urbig'e bıraktı.



Vincent Company'nin ekibi bu sonuçla puanını 66'ya yükseltti. Alman devi maç fazlasıyla en yakın takipçisi Dortmund ile arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Deplasman ekibi ise 25 puanda kaldı.



Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern, Leverkusen deplasmanına gidecek. M'gladbach ise St Pauli'yi konuk edecek.







