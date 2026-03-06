06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Avrupa Para Halter Şampiyonasında 7 madalya!

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 7 madalya kazanma başarısı gösterdi.

06 Mart 2026
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli halterciler, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda 4 altın, 3 bronz madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya, başkent Tiflis'te devam eden organizasyonda erkekler 54 kiloda mücadele eden Muhammet Kaan Aktürk, bench press kategorisinde 172 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Muhammet Kaan, toplamda da ilk sırada yer alarak organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.

Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Serkan Çakmaz ise 165 kilo kaldırarak Avrupa dördüncüsü oldu.

Nazmiye Muslu Avrupa şampiyonu

Kadınlar 45 kiloda mücadele eden Nazmiye Muslu, 99 kiloluk kaldırışıyla Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Nazmiye, toplamda da zirvede yer alarak organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.

Kadınlar 41 kiloda yarışan Reyhan Polat ise 83 kilo kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu. Reyhan Polat bench press ve toplamda da 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları, antrenörleri ve sporcuların kulüplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
