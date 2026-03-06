Abdullah Kavukcu: 'Serdal Adalı alışkanlık haline getirdi'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, bir iftar programında yaptığı açıklamalarda Beşiktaş derbisi öncesi gündeme gelen hakem tartışmalarına ilişkin konuştu.
"SERDAL BAŞKAN ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"
A Spor'a açıklama yapan Kavukcu, Serdal Adalı'nın maç hakemiyle ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Serdal Başkan da üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklama yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp Frankowski'yi haksız bir şekilde attı. Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan, herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde maçı tamamlamayı başarır. Geçen sezon Frankowski haksız bir şekilde atıldı." ifadelerini kullandı.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Serdal Adalı bugün düzenlediği basın toplantısında kariyerinde ilk kez derbi yönetecek Ozan Ergün için "Genç bir hakem ve büyük maç tecrübesi yok. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz. Türk futbolundaki hakem sorununu genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz. Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin takipçisi olacağız. Geçtiğimiz yıllarda bu uyarıyı yaptığımız maçlarda hep haklı çıktık." demişti.
"ÇOK İYİ BİR ATMOSFER VAR"
Kavukcu, takımın durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:
"Takım bugün çok güzeldi. Allah'ın izniyle çok iyi bir atmosfer var. Sakatımız yok. Sacha Boey'in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans tutturuyor."
"NHAGA'NIN ZAMANA İHTİYACI VAR"
Yeni transferler hakkında ise, "Herkes çok katkı sağladı. Nhaga enteresan bir futbol oynadı. İkinci pozisyonu gol olsa farklı şey konuşulurdu. Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenmedi. Bu konuyla ilgili hocaya çok saldırdılar. Onun biraz daha zamana ihtiyacı var." dedi.
