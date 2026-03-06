06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
0-2DA
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Ja Morant en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak

Memphis Grizzlies'ın yıldız oyun kurucusu Ja Morant, sol dirseğinde yaşadığı bağ sakatlığı nedeniyle en az iki hafta daha forma giyemeyecek.

calendar 06 Mart 2026 15:22
Haber: Sporx.com dış haberler
Ja Morant en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak
Memphis Grizzlies'ın yıldız oyun kurucusu Ja Morant, sol dirseğinde yaşadığı bağ sakatlığı nedeniyle en az iki hafta daha forma giyemeyecek.

Grizzlies tarafından yapılan açıklamada Morant'ın sol dirseğindeki ulnar collateral ligament (UCL) burkulması nedeniyle rehabilitasyon sürecinin devam ettiği belirtildi. Kulüp, oyuncunun iyileşme sürecinde ilerleme kaydettiğini ancak hâlâ rahatsızlık hissettiğini duyurdu.

Çarşamba günü yapılan kontrol görüntülemelerinde sakatlığın tam olarak iyileşmediği tespit edildi. Takım yetkilileri, Morant'ın durumunun iki hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Bu sezon yalnızca 20 maçta forma giyebilen iki kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, maç başına 19.5 sayı ve 8.1 asist ortalamaları yakaladı. Morant, 21 Ocak'ta yaşadığı dirsek sakatlığından bu yana parkelere çıkamıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
