Memphis Grizzlies'ın yıldız oyun kurucusu Ja Morant, sol dirseğinde yaşadığı bağ sakatlığı nedeniyle en az iki hafta daha forma giyemeyecek.



Grizzlies tarafından yapılan açıklamada Morant'ın sol dirseğindeki ulnar collateral ligament (UCL) burkulması nedeniyle rehabilitasyon sürecinin devam ettiği belirtildi. Kulüp, oyuncunun iyileşme sürecinde ilerleme kaydettiğini ancak hâlâ rahatsızlık hissettiğini duyurdu.



Çarşamba günü yapılan kontrol görüntülemelerinde sakatlığın tam olarak iyileşmediği tespit edildi. Takım yetkilileri, Morant'ın durumunun iki hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıkladı.



Bu sezon yalnızca 20 maçta forma giyebilen iki kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, maç başına 19.5 sayı ve 8.1 asist ortalamaları yakaladı. Morant, 21 Ocak'ta yaşadığı dirsek sakatlığından bu yana parkelere çıkamıyor.



