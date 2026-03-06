Gökhan Keskin: 'Derbi galibiyeti bayram hediyesi olur'

Siyah-beyazlı takımla şampiyonluklar yaşayan ve formayı yüzlerce kez sırtına geçiren Keskin, Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümü, hafta sonu Süper Lig'de yapılacak Galatasaray derbisi ve Beşiktaş'ın devre arası transferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümünü kutlayan 59 yaşındaki futbol adamı, "diye konuştu.Gökhan Keskin, 1976 yılında Beşiktaş'ta minik takımda futbola başladığını anlatarak,dedi.Keskin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Beşiktaş'ın son 3-4 sezondur kasım ayında lige havlu attığını dile getiren Keskin,ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlı eski futbolcu, Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği bazı oyuncuların skor katkısıyla takıma destek olduğunu aktardı.Başkan Serdal Adalı'nın elinden geleni yaptığından söz eden Gökhan Keskin, şöyle devam etti:Keskin, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı konuk edeceğini hatırlatarakşeklinde konuştu.Gökhan Keskin, Beşiktaş'ın devre arasında takıma dahil ettiği savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou için övgü dolu ifadeler kullandı.Deneyimli isim, başkan Serdal Adalı'nın Agbadou transferinde büyük emek verdiğini belirterek şunları söyledi:Gökhan Keskin, geride kalan hafta Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza gününde siyah-beyazlı taraftarların Hyeon-gyu Oh'ya olan ilgisine dair de konuştu.Güney Koreli futbolcunun taraftarlardan büyük ilgi gördüğünü aktaran Keskin,dedi.