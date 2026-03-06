Beşiktaş'ın kozları Oh ve Orkun Kökçü!

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu derbide en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak.
Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skor üretti.
Ligin devre arasında transfer edilen Hyeon-gyu Oh ise ligde 4 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Güney Koreli santrfor, forma giydiği Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında birer gol buldu.
Ayrıca, her iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.
