Beşiktaş'ta derbi öncesi iki eksik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek.
Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta sahadan 18 kez sahadan galip ayrılan Galatasaray, rakipleriyle 4 karşılaşmada berabere kaldı. Sahadan 2 defa yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, hanesine yazdırdığı 58 puanla zirvede yer alıyor.
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.
