06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Oryantiringde başarı için altyapı çalışmaları

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, oryantiring sporunun Türkiye'de gelişimini sürdürdüğünü, başarıların da artmaya başladığını söyledi.

06 Mart 2026 13:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Oryantiringde başarı için altyapı çalışmaları
Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, oryantiring çalışmaları ve branşta gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Güler, göreve geldikleri ilk yılda eğitim ve altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktararak "Seçim sürecinde belirlediğimiz 46 hedef doğrultusunda yoğun çalışma yürüttük. En çok önem verdiğimiz konu eğitim oldu. Antrenörlerimizin, haritacılarımızın, parkur kurucularımızın ve sporcularımızın eğitimine öncelik verdik. Bu kapsamda oryantiring sporunda dünyanın önde gelen ülkelerinden Norveç'in oryantiring federasyonuyla eğitim iş birliği anlaşması imzaladık. Üç ayrı çalıştay düzenleyerek Avrupa'daki eğitim modelini Türkiye'ye uyarlamak için çalışmalar yaptık." bilgilerini verdi.

Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Oryantiring Şampiyonası'nda önemli derece elde ettiklerini vurgulayan Güler, "Organizasyonda 16 yaş kategorisinde bir erkek sporcumuz yedinci oldu. Bu sonuç Türkiye adına önemli bir başarı. Sporcularımız dünya sıralamasında 200 basamak yükseldi ve Türkiye'nin oryantiringdeki yükselişi Avrupa'da dikkati çekmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"2026 yılında hedefimiz Balkan şampiyonu olmak"

Türkiye'nin 2028 Dünya Masterler Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Güler, şöyle devam etti:

"Antalya'da yapılacak bu organizasyonda 5 bin sporcu misafir edeceğiz. Bu şampiyona ülkemize turizm ve ekonomi açısından önemli katkı sağlayacak. Uluslararası yarışmalarda elde ettiğimiz başarıların karşılığını da aldık. Bulgaristan'da geçen sene sonu yapılan Balkan Oryantiring Şampiyonası'nda 7'si altın toplamda 25 madalya kazandık ve balkan ikincisi olduk. 2026 yılında hedefimiz Balkan şampiyonu olmak."

"Oryantiring doğayla iç içe yapılan bir aile sporu"

Federasyonun altyapıya büyük önem verdiğini ifade eden Güler, sporcuların erken yaşta keşfedilmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Sporcuları 8-9 yaşından itibaren okullarda keşfettiklerini anlatan Güler, "14 yaş altı sporcularımızı uluslararası kamplara gönderiyoruz. Amacımız sporcularımızın 16 yaşına geldiklerinde Avrupa'da yarışabilecek tecrübeye ulaşmaları." dedi.

Haritalama çalışmalarının oryantiring için büyük önem taşıdığını dikkati çeken Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu alanda önemli ilerleme kaydettik. Milli Savunma Bakanlığı ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında 2025 yılında 125 kilometrekarelik alanın haritasını çıkardık. Hedefimiz 2028 yılına kadar Türkiye'de haritası çıkarılmamış il bırakmamak. Oryantiring doğayla iç içe yapılan bir aile sporu. Ailelerimizi çocuklarıyla birlikte doğada spor yapmaya davet ediyoruz. Çocuklarına destek veren ailelerle birlikte hem spor gelişecek hem de Türkiye kazanacak."

