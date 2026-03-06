Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 30. haftasında Fransa'nın LDLC ASVEL takımını konuk ediyor...
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 3
ASVEL: 2
(1. ÇEYREK OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
CANLI | Anadolu Efes - ASVEL
Anadolu Efes, EuroLeague'in 30. haftasında sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL takımını ağırlıyor.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 30. haftasında Fransa'nın LDLC ASVEL takımını konuk ediyor...
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|24
|18
|4
|2
|58
|18
|58
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|23
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|45
|29
|46
|5
|Göztepe
|24
|11
|9
|4
|27
|16
|42
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|24
|7
|11
|6
|25
|27
|32
|8
|Kocaelispor
|24
|8
|6
|10
|21
|25
|30
|9
|Gaziantep FK
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|29
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|24
|5
|11
|8
|26
|30
|26
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|6
|12
|24
|38
|24
|13
|Gençlerbirliği
|24
|6
|6
|12
|28
|34
|24
|14
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|15
|Eyüpspor
|24
|5
|7
|12
|19
|35
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|24
|3
|11
|10
|18
|43
|20
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13