Okan Buruk, Beşiktaş 11'ini belirledi

Süper Lig'de liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Türkiye Kupası'nda zirvede bir üst tura çıkan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool ile çeyrek final savaşı verecek.
RAKİPLERİNE ÜSTÜNLÜK
Sarı-kırmızılıların, Beşiktaş derbisi öncesinde iki istatistiği dikkat çekiyor. Sarıkırmızılı takım, şampiyonluğa ambargo koyduğu Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Galatasaray son 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 27 maçın 16'sını kazanırken, 6 kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve toplam sadece 5 yenilgi gördü.
1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK
Galatasaray'ın 2016'da yenilenen Beşiktaş'ın stadyumdaki karnesi ise kötü. İki ekip arasında Dolmabahçe'de oynanan son 9 derbinin 7'sini Beşiktaş kazanırken, Galatasaray 9 senelik bu periyotta Beşiktaş deplasmanında 1 galibiyet-1 beraberliğe razı oldu.
DERBİYE SAKLANDILAR
Alanyaspor dönüşü 1 gün izin yapan Galatasaray, kupada dinlendirdiği Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'i derbiye sakladı.
Teknik direktör Okan Buruk, bu 8 oyuncuya Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane'yi eklemeyi düşünüyor.
Uğurcan'ın önünde Sallai-Sanchez- Abdülkerim-Jakobs ile Lemina-Torreira ikilisi orta sahada olacak ve merkezi Sara tamamlayacak. Hücumda kanatlarda Sane ve Barış Alper, ileri uçta Osimhen şans bulacak.
HAMLE OYUNCULARI
Noa Lang, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Sacha Boey ve Wilfried Singo kulübede olacak.
