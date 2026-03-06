06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Okan Buruk, Beşiktaş 11'ini belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

calendar 06 Mart 2026 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk, Beşiktaş 11'ini belirledi
Süper Lig'de liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Türkiye Kupası'nda zirvede bir üst tura çıkan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool ile çeyrek final savaşı verecek.

RAKİPLERİNE ÜSTÜNLÜK

Sarı-kırmızılıların, Beşiktaş derbisi öncesinde iki istatistiği dikkat çekiyor. Sarıkırmızılı takım, şampiyonluğa ambargo koyduğu Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Galatasaray son 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 27 maçın 16'sını kazanırken, 6 kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve toplam sadece 5 yenilgi gördü.

1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Galatasaray'ın 2016'da yenilenen Beşiktaş'ın stadyumdaki karnesi ise kötü. İki ekip arasında Dolmabahçe'de oynanan son 9 derbinin 7'sini Beşiktaş kazanırken, Galatasaray 9 senelik bu periyotta Beşiktaş deplasmanında 1 galibiyet-1 beraberliğe razı oldu.

DERBİYE SAKLANDILAR

Alanyaspor dönüşü 1 gün izin yapan Galatasaray, kupada dinlendirdiği Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'i derbiye sakladı.

Teknik direktör Okan Buruk, bu 8 oyuncuya Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane'yi eklemeyi düşünüyor.

Uğurcan'ın önünde Sallai-Sanchez- Abdülkerim-Jakobs ile Lemina-Torreira ikilisi orta sahada olacak ve merkezi Sara tamamlayacak. Hücumda kanatlarda Sane ve Barış Alper, ileri uçta Osimhen şans bulacak.

HAMLE OYUNCULARI

Noa Lang, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Sacha Boey ve Wilfried Singo kulübede olacak.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
