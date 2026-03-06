Fenerbahçe'de Tedesco geri dönüyor

Nottingham Forest ile İngiltere'de oynanan maçta yağmur altında kalan ve yaşadığı gribal enfeksiyon zatürreye dönen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligdeki Antalya ve kupadaki Gaziantep maçlarında takımın başındaki yerini alamadı.
2.5 gün hastanede kalan ve yoğun ilaç tedavisi uygulanan İtalyan hocanın, evindeki istirahati de bitiyor.
40 yaşındaki çalıştırıcı, 7 Mart Cumartesi günü Samandıra'ya gelecek ve Samsun ile oynanacak karşılaşmaların hazırlıklarında sarı-lacivertlilere liderlik edecek. Durumunun iyi olduğu belirtilen hocanın pazar günü Kadıköy'de oynanacak maçta da takımın başında olması bekleniyor. Fenerbahçe, Tedesco'nun yokluğunda Antalya ile 2-2 berabere kalırken, kupada Gaziantep'i 4-0 yenip çeyrek final vizesini aldı.
