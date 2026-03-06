06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Fenerbahçe'de Tedesco geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 7 Mart Cumartesi günü takımın başında idmanda yer alacak.

calendar 06 Mart 2026 10:10
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Tedesco geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nottingham Forest ile İngiltere'de oynanan maçta yağmur altında kalan ve yaşadığı gribal enfeksiyon zatürreye dönen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligdeki Antalya ve kupadaki Gaziantep maçlarında takımın başındaki yerini alamadı.

2.5 gün hastanede kalan ve yoğun ilaç tedavisi uygulanan İtalyan hocanın, evindeki istirahati de bitiyor.

40 yaşındaki çalıştırıcı, 7 Mart Cumartesi günü Samandıra'ya gelecek ve Samsun ile oynanacak karşılaşmaların hazırlıklarında sarı-lacivertlilere liderlik edecek. Durumunun iyi olduğu belirtilen hocanın pazar günü Kadıköy'de oynanacak maçta da takımın başında olması bekleniyor. Fenerbahçe, Tedesco'nun yokluğunda Antalya ile 2-2 berabere kalırken, kupada Gaziantep'i 4-0 yenip çeyrek final vizesini aldı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.