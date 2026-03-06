06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Muğla, seyircisiz maçta Adana 01'i ağırlıyor

TFF 1. Lig'e yükselme mücadelesi veren Muğlaspor, seyirci desteğinden yoksun oynayacağı maçta Adana 01'i konuk edecek.

06 Mart 2026 11:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste İskenderunspor ve 24Erzincanspor'la (D) golsüz berabere kalınca liderliği tekrar kaptırdığı Batman Petrolspor'un bir maç eksiğiyle 3 puan gerisine düşen 2'nci sıradaki Muğlaspor, 7 Mart Cumartesi günü evinde Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

MAÇ SEYİRCİSİZ

Muğlaspor, 22 Şubat'taki İskenderunspor mücadelesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle aldığı 1 maçlık cezası nedeniyle rakibini taraftarından yoksun ağırlayacak. 58 puanı bulunan ev sahibi Muğlaspor'da sarı kart cezalısı orta saha Enes Çalışan maçta görev yapamayacak. Teknik direktör Besim Durmuş, art arda alınan beraberliklerin ardından sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirtti.

Ligde 17 maçtır yenilmeyen Muğlaspor son mağlubiyetini ilk yarıdaki maçta deplasmanda rakibi Adana 01 FK'ya karşı 2-1'lik skorla almıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
