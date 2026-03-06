Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda minderde

Zrenjanin kentindeki Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 9-15 Mart tarihlerinde organize edilecek.



Şampiyonada erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette müsabakalar yapılacak. Tüm sıkletlerde şampiyonaya katılacak milli takımı, Sırbistan'da toplam 30 sporcu temsil edecek.



Dünya Güreş Birliğinin açıkladığı kadroya göre, 23 Yaş Altı Güreş Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak ay-yıldızlı sporcular şunlar:



Erkekler serbest stil



57 kilo: Barış Ünsal



61 kilo: Tolga Özbek



65 kilo: Yusuf Tümer



70 kilo: Umut Erdoğan



74 kilo: Muhammed Halit Özmüş



79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak



86 kilo: Ahmet Yağan



92 kilo: Fatih Altunbaş



97 kilo: Emirhan Kılıç



125 kilo: Hakan Büyükçıngıl



Kadınlar



50 kilo: Zerda Demir



53 kilo: Şevval Çayır



55 kilo: Tuba Demir



57 kilo: Emine Çakmak



59 kilo: Sevim Akbaş



62 kilo: Gülsüm Bingöl



65 kilo: Beyza Nur Akkuş



68 kilo: Ayşe Erkan



72 kilo: Haticenur Sarı



76 kilo: Bukrenaz Sert



Grekoromen



55 kilo: Sercan Kesgin



60 kilo: Ahmet Taşkınoğlu



63 kilo: Enes Ülkü



67 kilo: Azat Sarıyar



72 kilo: Muhammed Ali Göçmen



77 kilo: Cengizhan Dağ



82 kilo: Yusuf Gölbaşı



87 kilo: Alperen Berber



97 kilo: Muhittin Emre Helvacı



130 kilo: Hüseyin Avni Çil



