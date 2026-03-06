Avrupa hedefinde kritik randevu!

Trendyol Süper Lig'de ağları hiç sarsamadığı son 4 maçını kazanamayan Göztepe 7 Mart Cumartesi günü Avrupa kupalarına katılma yolunda en kritik maçlarından birine çıkacak.



Son 4 haftada, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 42 puanla 5'inci sıraya gerileyen Göztepe deplasmanda takipçisi RAMS Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Yasin Kol'un düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlığı süren sol bek İsmail Köybaşı forma giyemeyecek.



Başakşehir'in 3 puan önünde yer alan Göztepe, İstanbul'dan puan ya da puanlar aldığı takdirde rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış olacak. Göztepe olası bir yenilgi halinde ise genel averajla 6'ncı sıraya gerileyecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Göztepe, 2 farklı mağlubiyet durumunda ikili averaj avantajını da yitirmiş olacak. Göztepe bu sezon İstanbul'da çıktığı maçlarda Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Eyüpspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Göz-Göz, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını ise kaybetti.



