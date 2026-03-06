06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Avrupa hedefinde kritik randevu!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

calendar 06 Mart 2026 12:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Avrupa hedefinde kritik randevu!
Trendyol Süper Lig'de ağları hiç sarsamadığı son 4 maçını kazanamayan Göztepe 7 Mart Cumartesi günü Avrupa kupalarına katılma yolunda en kritik maçlarından birine çıkacak.

Son 4 haftada, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 42 puanla 5'inci sıraya gerileyen Göztepe deplasmanda takipçisi RAMS Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Yasin Kol'un düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlığı süren sol bek İsmail Köybaşı forma giyemeyecek.

Başakşehir'in 3 puan önünde yer alan Göztepe, İstanbul'dan puan ya da puanlar aldığı takdirde rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış olacak. Göztepe olası bir yenilgi halinde ise genel averajla 6'ncı sıraya gerileyecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Göztepe, 2 farklı mağlubiyet durumunda ikili averaj avantajını da yitirmiş olacak. Göztepe bu sezon İstanbul'da çıktığı maçlarda Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Eyüpspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Göz-Göz, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını ise kaybetti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
