Sultanlar Ligi'nde Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlıyor!

Sultanlar Ligi'nde kümede kalmayı garantileyen Göztepe 7 Mart Cumartesi günü son iç saha maçında zirve takipçisi Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 25'inci hafta mücadelesini Yasin Okumuş, Nazlı Ekmekçi hakem ikilisi yönetecek.
Maçın bilet fiyatları 400, 300 ve 250 TL'den satışa sunuldu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği karşılaşmaya Fenerbahçe seyircisi alınmayacak.
Ligde 24 maçta 8 galibiyet alan Göztepe 11'inci sırada, 20 galibiyeti bulunan Fenerbahçe ise 2'nci basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki maçı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.
