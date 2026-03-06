06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Altınordu deplasmanda galibiyet arıyor

Altınordu deplasmanda Karacebey Belediyespor ile mücadele edecek.

calendar 06 Mart 2026 12:08 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 12:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu deplasmanda galibiyet arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde lider Batman Petrolspor'a 4-0 yenilerek 15 puanda kalan düşme hattındaki Altınordu 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanacak 29'uncu hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Grupta 18'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 26 puanı bulunan 14'üncü basamaktaki Bursa ekibini yenerek kümede kalma umutlarını korumak istiyor. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren sol bek Gökhan Süzen kadroda yer almayacak. Ligin ilk yarısında rakibine evinde 1-0 mağlup olan Altınordu, bu kez kazanarak moral bulmayı hedefliyor. İzmir ekibinde ilk 2 maçından 1 puan çıkaran teknik direktör Yusuf Şimşek de galibiyetle tanışmak istiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.