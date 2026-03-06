06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Galatasaray saha dışında da üstün; borsada kazandırıyor!

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında ocak-şubat döneminde yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi yüzde 3,4 ile Galatasaray oldu.

calendar 06 Mart 2026 12:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray saha dışında da üstün; borsada kazandırıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Borsa İstanbul'da ocak-şubat döneminde yatırımcısına kazandıran tek kulüp yüzde 3,4 ile Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı ekip bu dönemde yeşil sahalarda taraftarını, borsada da yatırımcısını sevindirmeyi başardı.
Verilere göre, spor endeksi yılın ilk iki ayında yüzde 3,6 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören takımların performansına bakıldığında bu dönemde yatırımcısına kazandıran tek kulübün Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları olduğu görüldü.

BORSADA DA GALİP

Galatasaray hisselerinin bu performansında, takımın yurt içi ve yurt dışında aldığı başarılı sonuçlar etkili oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek tur atlayan Galatasaray, son 16'ya yükseldi. Öte yandan, Galatasaray Süper Lig'in 24. haftası itibarıyla 58 puanla lider konumunda bulunuyor.

Takımın aldığı bu sonuçlar hisse performansına da yansıdı. Bu dönemde yeşil sahalarda taraftarını, borsada yatırımcısını sevindiren Galatasaray'ın hisseleri yüzde 3,4 değer kazandı.

Süper Lig'de 54 puanla ikinci sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turuna yükselme play-off turunda elenen Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise bu dönemde yüzde 7,9 değer kaybetti.

Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri ise aynı dönemde yüzde 5,6, sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri de yüzde 6,1 geriledi.

FENERBAHÇE EN DEĞERLİ

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, şubat ayını 19 milyar 687 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 16 milyar 200 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7 milyar 575 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 6 milyar 677 milyon 790 bin 879 lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin şubat kapanış dönemi, ocak-şubat getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2025 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2026 Şubat kapanış fiyatı (TL) 2026 Ocak-Şubat farkı (yüzde) Piyasa değeri (TL)
Galatasaray 1,16 1,20 +3,4 16.200.000.000
Trabzonspor 1,07 1,01 -5,6 7.575.000.000
Beşiktaş 1,63 1,53 -6,1 6.677.790.879
Fenerbahçe 3,42 3,15 -7,9 19.687.500.000
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.