Galatasaray, çeyrek final ilk maçında galip; seride durum 1-0

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final eşleşmesi ilk maçında, sahasında Nesibe Aydın Spor Kulübü'nü ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle 2. yarısını etkili oynadığı maçtan 81-61'lik skorla galip ayrıldı.
İlk çeyrekte Nesibe Aydın, ard arda bulduğu dış şutlarla maça hızlı başladı. Galatasaray'ın cevap vermekta zorlandığı bu periyot 16-22 Nesibe Aydın lehine sonuçlandı.
2. çeyrekte savunma direncini arttıran ve 3 atışlarla skoru dengeleyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk yarıyı 44-36 önde kapattı.
2. yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı kırmızılı ekip, 86-61 kazanarak çeyrek final serisine galibiyetle başladı.
Galatasaray Çağdaş faktoring'de Kamiah Smalls 18 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle maça damga vururken, Morgen Green ise 15 sayı, 1 ribaund, 4 asistle Nesibe Aydın'da öne çıkan isim oldu.
Serinin bir sonraki maçı 21 Mart Cumartesi günü, Nesibe Aydın ev sahipliğinde Anakara TOBB ETÜ Spor Salonu'nda saat 16.30 da oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım adını yarı finale yazdıracak.
