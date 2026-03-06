06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
0-2DA
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Galatasaray, çeyrek final ilk maçında galip; seride durum 1-0

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın karşısında 86-61 galip gelerek, çeyrek final ilk maçında parkede gülen taraf oldu.

calendar 06 Mart 2026 15:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray, çeyrek final ilk maçında galip; seride durum 1-0
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final eşleşmesi ilk maçında, sahasında Nesibe Aydın Spor Kulübü'nü ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle 2. yarısını etkili oynadığı maçtan 81-61'lik skorla galip ayrıldı.

İlk çeyrekte Nesibe Aydın, ard arda bulduğu dış şutlarla maça hızlı başladı. Galatasaray'ın cevap vermekta zorlandığı bu periyot 16-22 Nesibe Aydın lehine sonuçlandı.

2. çeyrekte savunma direncini arttıran ve 3 atışlarla skoru dengeleyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk yarıyı 44-36 önde kapattı.

2. yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı kırmızılı ekip, 86-61 kazanarak çeyrek final serisine galibiyetle başladı.

Galatasaray Çağdaş faktoring'de Kamiah Smalls 18 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle maça damga vururken, Morgen Green ise 15 sayı, 1 ribaund, 4 asistle Nesibe Aydın'da öne çıkan isim oldu.

Serinin bir sonraki maçı 21 Mart Cumartesi günü, Nesibe Aydın ev sahipliğinde Anakara TOBB ETÜ Spor Salonu'nda saat 16.30 da oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım adını yarı finale yazdıracak.




 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.