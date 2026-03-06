Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, diz sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmaya devam ediyor.



NBA muhabiri Brett Siegel'in haberine göre Curry'nin sahalara dönebileceği en erken tarih 16 Mart olabilir. Warriors'ın o gün New York Knicks ile oynayacağı deplasman karşılaşması, yıldız oyuncunun dönüş maçı olarak değerlendiriliyor.



Ancak bu tarihte dönüşün kesin olmadığı da vurgulanıyor. Warriors yönetimi, Curry'nin tamamen hazır olmadan sahaya dönmesi için acele etmek istemiyor.



Siegel'in aktardığı bilgilere göre Warriors'ın Curry'i sezonun geri kalanı için kapatma gibi bir planı bulunmuyor. İki kez MVP seçilen yıldız oyuncu, NBA Playoffları başlamadan önce sahalara dönmek istiyor.



Curry'nin ocak ayı sonunda sakatlanmasından bu yana Warriors 4 galibiyet – 7 mağlubiyet aldı. Batı Konferansı'nda 31 galibiyet – 30 mağlubiyet derecesiyle 8. sırada bulunan Golden State, playoff yarışında kalabilmek için yıldızına ihtiyaç duyuyor.



