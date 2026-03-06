06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
0-2DA
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Curry için en erken dönüş tarihi, 16 Mart

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, diz sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmaya devam ediyor.

06 Mart 2026 15:25 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 15:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Curry için en erken dönüş tarihi, 16 Mart
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, diz sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmaya devam ediyor.

NBA muhabiri Brett Siegel'in haberine göre Curry'nin sahalara dönebileceği en erken tarih 16 Mart olabilir. Warriors'ın o gün New York Knicks ile oynayacağı deplasman karşılaşması, yıldız oyuncunun dönüş maçı olarak değerlendiriliyor.

Ancak bu tarihte dönüşün kesin olmadığı da vurgulanıyor. Warriors yönetimi, Curry'nin tamamen hazır olmadan sahaya dönmesi için acele etmek istemiyor.

Siegel'in aktardığı bilgilere göre Warriors'ın Curry'i sezonun geri kalanı için kapatma gibi bir planı bulunmuyor. İki kez MVP seçilen yıldız oyuncu, NBA Playoffları başlamadan önce sahalara dönmek istiyor.

Curry'nin ocak ayı sonunda sakatlanmasından bu yana Warriors 4 galibiyet – 7 mağlubiyet aldı. Batı Konferansı'nda 31 galibiyet – 30 mağlubiyet derecesiyle 8. sırada bulunan Golden State, playoff yarışında kalabilmek için yıldızına ihtiyaç duyuyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
