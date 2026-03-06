Xenon, beyaz farlar yasak mı, cezası ne kadar? 2026

Trafik standartlarına uygun, sürücüleri ve yayaları rahatsız etmeyecek şekilde kullanılan, modifiye edilmemiş xenon farları kullanmak yasak değildir. Dolayısıyla trafikte muayeneden geçen beyaz far olan araçlara bir ceza bulunmuyor. Sosyal medyada artan şikayetlerin ardından beyaz cezası gündemde yer alıyor. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyaz far yasak mı sorusu sosyal medyanın gündeminde yer alırken, trafikte beyaz far yasağı ile ilgili beklentiler arttı. Trafikte sürücüyü 'kör eden' LED farlarla ilgili, sosyal medyada her gün yeni bir şikâyet başlığı açılıyor. Denetimlere rağmen halk arasında 'LED Xenon' olarak adlandırılan beyaz far kullanımı arttı.