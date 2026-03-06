Haber Tarihi: 06 Mart 2026 16:11 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 16:11

Xenon, beyaz farlar yasak mı, cezası ne kadar? 2026

Araç sahipleri arasında sıkça tartışılan LED ve Xenon far kullanımıyla ilgili yasaklar ve cezalar netlik kazandı. Trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyan bu konu hakkında yetkililerden açıklama geldi. Peki LED ve Xenon farlar yasak mı, cezası ne kadar? 2026

Beyaz far yasak mı sorusu sosyal medyanın gündeminde yer alırken, trafikte beyaz far yasağı ile ilgili beklentiler arttı. Trafikte sürücüyü 'kör eden' LED farlarla ilgili, sosyal medyada her gün yeni bir şikâyet başlığı açılıyor. Denetimlere rağmen halk arasında 'LED Xenon' olarak adlandırılan beyaz far kullanımı arttı.
BEYAZ FAR YASAKLANDI MI?

Trafik standartlarına uygun, sürücüleri ve yayaları rahatsız etmeyecek şekilde kullanılan, modifiye edilmemiş xenon farları kullanmak yasak değildir. Dolayısıyla trafikte muayeneden geçen beyaz far olan araçlara bir ceza bulunmuyor. Sosyal medyada artan şikayetlerin ardından beyaz cezası gündemde yer alıyor. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

