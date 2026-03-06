06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
0-2DA
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Real Madrid'e "taraftarlarının ırkçı davranışları" nedeniyle para cezası

UEFA, taraftarlarının "ırkçı davranışları" nedeniyle İspanya ekibi Real Madrid'e 15 bin avro para cezası verdi.

06 Mart 2026 14:58
Real Madrid'e 'taraftarlarının ırkçı davranışları' nedeniyle para cezası


UEFA, taraftarlarının "ırkçı davranışları" nedeniyle İspanya ekibi Real Madrid'e 15 bin avro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile oynadığı rövanş maçında taraftarlarının "ırkçı ve ayrımcı davranışları" nedeniyle kulübün bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Real Madrid'e kısmi tribün kapatma cezası verildiği fakat cezasının karar tarihinden itibaren bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındığı aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
