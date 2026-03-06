06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Ataman: "EuroLeague'e göre çoğu kulüpten daha büyüğüm"

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague organizasyonu ve kendisine verilen cezalar hakkında konuştu.

calendar 06 Mart 2026 11:42
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: Sporx.com
Ataman: 'EuroLeague'e göre çoğu kulüpten daha büyüğüm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos'un ve aynı zamanda Türkiye Basketbol Milli Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'den bir kez daha ceza aldı. Koç Ataman, Paris maçının son anlarında hakemlere yaptığı yoğun itirazdan dolayı 10 bin euro para cezası verildive EuroLeague yönetiminden aldığı cezalara bir yenisi daha eklendi.

Ergin Ataman, Olympiakos derbisinin öncesinde bu cezalar hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli koç, EuroLeague'in cezalandırma sisteminin doğru olmadığını ifade etti.

"BEN DE SPONSPORLARDAN BİRİYİM"

Bazı kulüplerden daha fazla ceza aldığını belirten deneyimli koç, "Ben artık EuroLeague'in sponsorları arasındayım. Dün itibariyle yeni bir ceza daha geldi. Hakemlere yönelik bazı sözlerim nedeniyle 10 bin euro para cezası aldım. Ama İsrail'de 10 bin seyirci bana 2 saat boyunca çok ağır küfürler ettiğinde Maccabi kulübü, yanılmıyorsam daha az ceza aldı. O zaman demek ki Ergin Ataman'ın gücü, Avrupa'daki diğer kulüplerden daha fazla. Demek ki EuroLeague öyle görüyor." 
EuroLeague'de görevlendirme konusunda bir boşluk olduğunu belirten Ergin Ataman, sorunun denetleme kısmından kaynaklandığını ifade etti. "Oranın sorumlusu sadece hakemler oluyor. Hakemler de sadece maça bakıp maçın kazasız, belasız geçmesine odaklanıyorlar. Böyle olunca tatsız durumlar yaşanabiliyor. Halbuki bu kadar büyük yatırımların olduğu bir organizasyonda bir EuroLeague yetkilisinin insiyatif alıp bunları engellemesi gerekiyor. Mesela pankart olayı, küfür olayı gibi… Bunu engellemiyorlar, sonra kendi disiplin yönetmeliklerine bakıp tamamen hukuki bazda cezalar veriyorlar. Dolayısıyla bundan mağdur olanlar da ciddi anlamda şikayetçiler."



"NBA EUROPE İLE OLAY CİDDİLEŞİR"

NBA'in getireceği organizasyonun EuroLeague'i olumlu etkileyeceğini düşünen başarılı koç, "Umarım NBA Europe'un devreye girmesiyle çok daha ciddi bir organizasyon olur. Mesela bugün futbolda, Şampiyonlar Ligi maçlarında bir saha komiseri var. FIBA maçlarında yine bir saha gözlemcisi var. Milli maçlarımızdan önce gelip maç sırasında yapılacak şovları bile denetliyorlar. En son Abdi İpekçi'de, tam idmana çıkmadan önce gelip 'Bi' 5-10 dakika bekler misin? FIBA gözlemcisi gelip maç esnasında yapılacak şovu denetleyecek' dediler. Ben de şaşırdım. Yani böyle bir ciddiyet içerisindeler. EuroLeague ise sadece oyuna konsantre olmuş durumda." açıklamasıyla sözlerini noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.