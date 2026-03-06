Ataman: 'EuroLeague'e göre çoğu kulüpten daha büyüğüm'

10

bin euro

Bazı kulüplerden daha fazla ceza aldığını belirten deneyimli koç, "Ben artık EuroLeague'in sponsorları arasındayım. Dün itibariyle yeni bir ceza daha geldi. Hakemlere yönelik bazı sözlerim nedeniyle 10 bin euro para cezası aldım. Ama İsrail'de 10 bin seyirci bana 2 saat boyunca çok ağır küfürler ettiğinde Maccabi kulübü, yanılmıyorsam daha az ceza aldı. O zaman demek ki Ergin Ataman'ın gücü, Avrupa'daki diğer kulüplerden daha fazla. Demek ki EuroLeague öyle görüyor."



EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos'un ve aynı zamanda Türkiye Basketbol Milli Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'den bir kez daha ceza aldı. Koç Ataman, Paris maçının son anlarında hakemlere yaptığı yoğun itirazdan dolayıpara cezası verildive EuroLeague yönetiminden aldığı cezalara bir yenisi daha eklendi.Ergin Ataman, Olympiakos derbisinin öncesinde bu cezalar hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli koç, EuroLeague'in cezalandırma sisteminin doğru olmadığını ifade etti.EuroLeague'de görevlendirme konusunda bir boşluk olduğunu belirten Ergin Ataman, sorunun denetleme kısmından kaynaklandığını ifade etti.NBA'in getireceği organizasyonun EuroLeague'i olumlu etkileyeceğini düşünen başarılı koç,açıklamasıyla sözlerini noktaladı.