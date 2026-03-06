Ataman: 'EuroLeague'e göre çoğu kulüpten daha büyüğüm'

EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos'un ve aynı zamanda Türkiye Basketbol Milli Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'den bir kez daha ceza aldı. Koç Ataman, Paris maçının son anlarında hakemlere yaptığı yoğun itirazdan dolayı 10 bin euro para cezası verildive EuroLeague yönetiminden aldığı cezalara bir yenisi daha eklendi.
Ergin Ataman, Olympiakos derbisinin öncesinde bu cezalar hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli koç, EuroLeague'in cezalandırma sisteminin doğru olmadığını ifade etti.
"BEN DE SPONSPORLARDAN BİRİYİM"
"NBA EUROPE İLE OLAY CİDDİLEŞİR"
NBA'in getireceği organizasyonun EuroLeague'i olumlu etkileyeceğini düşünen başarılı koç, "Umarım NBA Europe'un devreye girmesiyle çok daha ciddi bir organizasyon olur. Mesela bugün futbolda, Şampiyonlar Ligi maçlarında bir saha komiseri var. FIBA maçlarında yine bir saha gözlemcisi var. Milli maçlarımızdan önce gelip maç sırasında yapılacak şovları bile denetliyorlar. En son Abdi İpekçi'de, tam idmana çıkmadan önce gelip 'Bi' 5-10 dakika bekler misin? FIBA gözlemcisi gelip maç esnasında yapılacak şovu denetleyecek' dediler. Ben de şaşırdım. Yani böyle bir ciddiyet içerisindeler. EuroLeague ise sadece oyuna konsantre olmuş durumda." açıklamasıyla sözlerini noktaladı.
