Sadettin Saran: '10'da 10'a mecbursunuz'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra'ya baskın yaptı. Teknik Direktör Domenico ile toplantı yapan Saran, tatlı sert uyarılar yaparak "Şampiyon olacaksınız" diye seslendi.
10'DA 10'A MECBURSUNUZ
Sarı-lacivertlilerin Başkanı'ı Sadettin Saran: "Olmaması gereken puan kayıpları yaşadık. Artık 1 puan kaybına dahi tahammülümüz kalmadı. Liderle 4 puan fark var. Fikstür avantajı elimizde. Galatasaray'ı bizden daha zor sınavlar var. Şampiyonluk için bu yıl 10'da 10 yapacaksınız. Bunu başarırsanız lige güce de kaliteye de sahibiz. Artık her şey sizin elinizde." ifadelerini kullandı.
