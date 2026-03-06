06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Sadettin Saran: "10'da 10'a mecbursunuz"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra Tesislerini ziyaret ederek futbolcularla tatlı sert yapıp hedef gösterdi.

calendar 06 Mart 2026 11:32
Haber: Sözcü
Sadettin Saran: '10'da 10'a mecbursunuz'
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra'ya baskın yaptı. Teknik Direktör Domenico ile toplantı yapan Saran, tatlı sert uyarılar yaparak "Şampiyon olacaksınız" diye seslendi.

10'DA 10'A MECBURSUNUZ

Sarı-lacivertlilerin Başkanı'ı Sadettin Saran: "Olmaması gereken puan kayıpları yaşadık. Artık 1 puan kaybına dahi tahammülümüz kalmadı. Liderle 4 puan fark var. Fikstür avantajı elimizde. Galatasaray'ı bizden daha zor sınavlar var. Şampiyonluk için bu yıl 10'da 10 yapacaksınız. Bunu başarırsanız lige güce de kaliteye de sahibiz. Artık her şey sizin elinizde." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
