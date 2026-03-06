Beşiktaş'tan Kislyak'a yakın takip

Önümüzdekı sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan Beşiktaş yönetimi, CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ı radarına aldı.
Siyah-beyazlı yetkililerin 20 yaşındaki yeteneği yakından takip ettiği, bazı karşılaşmaları tribünden izleyerek oyuncu hakkında detaylı notlar aldıkları belirtildi.
Kislyak'ın adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı.
CSKA Moskova forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç futbolcu 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
