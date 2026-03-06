05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-2
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
1-3
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1
05 Mart
Tottenham-C.Palace
1-3
05 Mart
Basel-Grasshopper
1-0
05 Mart
Thun-St. Gallen
2-2
05 Mart
Lyon-Lens
6-7
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
5-2

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Juventus taktiği

Galatasaray, İstanbul'da Juventus'u boğan presi Beşiktaş derbisinde de uygulayacak.

calendar 06 Mart 2026 07:35
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin iki puan kaybetmesiyle zirvede farkı 4'e çıkaran Galatasaray, derbiyi kazanarak koltukta rahat oturmak istiyor.

YİNE ÖN ALAN BASKISI

sarı-kırmızılılar, kritik derbide ezberlediği ve güçlü olduğu sistemden vazgeçmeyecek! Okan Buruk, deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen kontrollü futbolu tercih etmeyecek.

Galatasaray, İstanbul'da Juventus'u 5-2'lik skorla ağır yenilgiye uğratan ön alan baskısıyla rakibini kırmaya odaklanacak. Galatasaray, bu konuda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi olarak öne çıkıyor.

Avrupa'nın 10 büyük liginde ön alanda kazanılan toplarla bu sezon en çok gol atan (13) PSG olurken, Fransız devini Galatasaray (11) takip etti! Sarı kırmızılılar bu alanda Real Madrid ve Barcelona'yı dahi solladı!

Okan Buruk, merkez orta sahada Mario Lemina, Lucas Torreira ve Gabriel Sara üçlüsüne, kanatlarda ise Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz'a formayı verecek. İki maçtır dinlendirilen Roland Sallai ile Yunus Akgün'de herhangi bir problem yok. Yunus derbide hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Sallai'nin ise Sacha Boey'den formayı alması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
