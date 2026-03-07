06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
1-1
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
4-0
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
4-1
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
1-2
06 Mart
Wolves-Liverpool
1-3
06 Mart
SSC Napoli-Torino
2-1
06 Mart
PSG-AS Monaco
1-3

Monaco'dan PSG'ye soğuk duş!

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Monaco deplasmanda lider PSG'yi 3-1 yendi ve ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

07 Mart 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında lider PSG, Monaco'yu konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.

Mücadede gol perdesini açan Monaco, 27. dakikada Maghnes Akliouche ve 55. dakikada Aleksandr Golovin ile 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

Maçın 71. dakikasında PSG'den Bradley Barcola farkı 1'e indirdi.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Folerin Balogun, Monaco'nun 3. golünü attı ve fark yeniden 2'ye yükseldi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken kırmızı-beyazlılar 3 puanı alan taraf oldu.

Bu sonuçla lider PSG 57 puanda kaldı ve en yakın rakibi Lens ile arasındaki puan farkı 7'de kaldı. Lens'in 1 maç eksiği bulunuyor.

Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Monaco ise 40 puana yükseldi.

Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, düşme hattındaki Nantes'ı konuk edecek. Monaco ise Brest!i ağırlayacak.

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.