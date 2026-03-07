Sezonun ilk pole pozisyonu George Russell'ın

Kimi Antonelli'nin aracından düşen soğutma parçasının ardından Q3'te kırmızı bayrak çıktı.pic.twitter.com/baU2osXFz8 https://t.co/Sr1AZKRCrS



Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya grand-prix öncesi sıralama turları yapıldı.Mercedes pilotu George Russell, açık farkla pole pozisyonunu almayı başardı. 2. sırada yine Mercedes'ten Antonelli, 0.293 saniye farkla yer aldı.3. sırada ise Red Bull pilotu Isack Hadjar yer aldı.Ferrari pilotu Charles Leclerc, 0.809 saniye geride 4'üncü, McLaren'den Piastri 0.862 saniye geride 5'inci, son şampiyon Lando Norris 0.957 saniye geride 6'ıncı oldu.22 pilotla başlayan Q1'de seansın bitimine 07.29 kala 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen, arka frenlerinin kilitlenmesiyle birlikte bariyerlere girdi ve kırmızı bayrak çıkmasıyla seans 10 dakika durduruldu.Verstappen, kaza sonrası yarış mühendisine 'Arka tekerler kilitlendi. Arka akslar fantastik." dedi.Q1'de elenen 6 pilot piste çıkmayan Williams pilotu Carlos Sainz ile Aston Martin pilotu Lance Stroll, kaza yapan Max Verstappen, yeni takım Cadillac'ın pilotları Sergio Perez ve Valtteri Bottas, Alpine'den Franco Colapinto, Aston Martin'den Fernando Alonso oldu.Q1'in en hızlı pilotu ise 0.157 saniye farkla Mercedes'ten George Russell oldu. Russell'ı McLaren'den Piastri, Ferrari'den Hamilton, McLaren'den Norris, Red Bull'dan Hajdar, Mercedes'ten Antonelli ve Ferrari'den Leclerc takip etti.Q2'de elenen pilotlar Audi'den Hülkenberg, Haas'tan Bearman ve Ocon, Alpine'den Gasly ve Colapinto, Williams'tan Albon oldu.Q2'nin en hızlı pilotu yine Mercedes'ten George Russell oldu. Russell'ı 0.423 saniye geriden Ferrari pilotu Charles Leclerc ve 0.501 saniyelik farkla Mercedes'ten takım arkadaşı Kimi Antonelli takip etti.Q3, 9.47 kala kırmızı bayrakla durduruldu. Mercedes pilotu Kimi Antonelli, aracındaki soğutma ekipmanının çıkmasını beklemeden piste döndü ve bu ekipmanlar pistte turlarken araçtan fırlayıp piste dağıldı. McLaren pilotu Lando Norris, bu parçanın üstünden geçti ve ön kanadında minik bir kırık oluştu. Yaklaşık 5 dakikalık aranın ardından 3. eleme seansı devam etti.