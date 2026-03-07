Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells'te elendi

ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.



Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci turunda Zeynep Sönmez, Rus raket Anna Kalinskaya ile karşılaştı.



23 yaşındaki milli sporcu rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Bu sonuçla milli tenisçi Zeynep Sönmez organizasyona veda etti.



Zeynep, turnuvanın ilk turunda ABD'li tenisçi McCartney Kessler'i 7-6, 6-0 yenerek Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olma başarısını göstermişti.



INDIAN WELLS'TE TARİHİ BAŞARI ELDE ETMİŞTİ



23 yaşındaki milli tenisçi, turnuvanın ilk turunda ABD'li raket McCartney Kessler'i 7-6 ve 6-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. Sönmez bu galibiyetle Indian Wells ana tablo maçını kazanan ilk Türk tenisçi olarak Türk tenis tarihinde yeni bir sayfa açmıştı.



