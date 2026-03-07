07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
16:00
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
15:00
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
15:00
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
15:00
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
17:00
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
13:30
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
13:30
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
16:00
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
16:00
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
15:15
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
16:00
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
15:30

Anderson Talisca yoksa Sidiki Cherif var!

Sidiki Cherif, son 3 maçta gol ve asist katkılarıyla yükselişe geçerek Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönene kadar hücumun önemli isimlerinden biri olabileceğini gösterdi.

Anderson Talisca yoksa Sidiki Cherif var!
Ara transfer döneminde geleceğe yatırım projesi olarak Fenerbahçe kadrosuna katılan Sidiki Cherif, son haftalardaki performansıyla dikkat çekmeye başladı.

Başka bir forvet transferi yapılamadığı için eleştirilerin odağına yerleşen 19 yaşındaki Gine asıllı Fransız futbolcu, ilk 11'de çıktığı son 3 karşılaşmada ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.

TALISCA DÖNENE KADAR KRİTİK ROL

Cherif, özellikle Nottingham Forest ile oynanan rövanş maçında yaptığı asistle dikkat çekti. Genç forvet, Antalyaspor ve Gaziantep FK ağlarını da havalandırarak yükselen form grafiğiyle ön plana çıktı. Bu performansıyla Cherif'in, Anderson Talisca sahalara dönene kadar sarı-lacivertlilerin en önemli gol silahlarından biri olabileceği değerlendiriliyor.

Ocak ayında Fransa temsilcisi Angers SCO'dan 4 milyon euro kiralama bedeli ve 22 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Cherif'in, özellikle Türkiye Kupası'nda attığı golün ardından üzerindeki baskıyı atarak rahatladığı öğrenildi.

İstanbul'da kulübün kiraladığı evde annesiyle birlikte yaşayan genç futbolcuyu Fransa'da yaşayan üç kız kardeşi de zaman zaman ziyaret ediyor. Ramazan ayında oruç tutan ve beş vakit namaz kılan Cherif'in, kendisini geliştirmek için takım arkadaşı N'Golo Kanté'nin yanında vakit geçirdiği ifade edildi.

KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco ve kardeşi Umberto Tedesco ile birlikte Matteo Guendouzi ve Marco Asensio ile Fransızca konuşan Cherif'in, İngilizcesini geliştirmek için de özel ders aldığı belirtildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
