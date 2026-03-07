Anderson Talisca yoksa Sidiki Cherif var!

Ara transfer döneminde geleceğe yatırım projesi olarak Fenerbahçe kadrosuna katılan Sidiki Cherif, son haftalardaki performansıyla dikkat çekmeye başladı.



Başka bir forvet transferi yapılamadığı için eleştirilerin odağına yerleşen 19 yaşındaki Gine asıllı Fransız futbolcu, ilk 11'de çıktığı son 3 karşılaşmada ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.



TALISCA DÖNENE KADAR KRİTİK ROL



Cherif, özellikle Nottingham Forest ile oynanan rövanş maçında yaptığı asistle dikkat çekti. Genç forvet, Antalyaspor ve Gaziantep FK ağlarını da havalandırarak yükselen form grafiğiyle ön plana çıktı. Bu performansıyla Cherif'in, Anderson Talisca sahalara dönene kadar sarı-lacivertlilerin en önemli gol silahlarından biri olabileceği değerlendiriliyor.



Ocak ayında Fransa temsilcisi Angers SCO'dan 4 milyon euro kiralama bedeli ve 22 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Cherif'in, özellikle Türkiye Kupası'nda attığı golün ardından üzerindeki baskıyı atarak rahatladığı öğrenildi.



İstanbul'da kulübün kiraladığı evde annesiyle birlikte yaşayan genç futbolcuyu Fransa'da yaşayan üç kız kardeşi de zaman zaman ziyaret ediyor. Ramazan ayında oruç tutan ve beş vakit namaz kılan Cherif'in, kendisini geliştirmek için takım arkadaşı N'Golo Kanté'nin yanında vakit geçirdiği ifade edildi.



KENDİNİ GELİŞTİRİYOR



Teknik direktör Domenico Tedesco ve kardeşi Umberto Tedesco ile birlikte Matteo Guendouzi ve Marco Asensio ile Fransızca konuşan Cherif'in, İngilizcesini geliştirmek için de özel ders aldığı belirtildi.







