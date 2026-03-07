Sidiki Cherif, Afrika'da gündem oldu!

Ocak ayında Fransa Ligue 1 ekibi Angers SCO'dan transfer edilen Sidiki Cherif, Fenerbahçe'ye uyum sağlamaya başladı. 19 yaşındaki genç forvet, adaptasyon sürecini geride bıraktıkça performansını da yükseltiyor.



Cherif, önce Nottingham Forest deplasmanında yaptığı asistle dikkat çekti. Ardından Antalyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında attığı gollerle skora katkı sağladı. Genç oyuncu, son 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.



AFRİKA BASININDA GÜNDEM OLDU



Cherif'in performansı Afrika basınında da geniş yer buldu.



"GELECEĞİ PARLAK GÖRÜNÜYOR"



Guinefoot sitesinde yer alan değerlendirmede, genç futbolcu için şu ifadeler kullanıldı:



"Sidiki Cherif, Fenerbahçe için belirleyici olmaya başladı. Güçlü bir mesaj veriyor. Bu gidişle kısa süre içinde Gine Milli Takımı'na seçilir. Geleceği parlak görünüyor. Genç yaşına rağmen kararlı ve öz güvenli."



"YETENEĞİNİ TEYİT ETTİ"



Match Afrique'de yayımlanan yorumda ise şu değerlendirme yapıldı:



"Sidiki, Bayo'nun takımı Gaziantep'i ezici bir üstünlükle yenerek yeteneğini teyit etti. Bu hızlı adaptasyon, sezonun geri kalanı için olumlu bir sinyal. Türk futbolunun zorlu dünyasında kendine bir yer edinecek gibi."



MİLLİ TAKIM KARARI BEKLENİYOR



Gine doğumlu olan Sidiki Cherif, daha önce France U16 national team forması giydi. Genç oyuncu henüz A Milli Takım tercihi konusunda kararını vermedi. Ancak Gine'den kısa süre içinde resmi bir davet almasının beklendiği ifade ediliyor.







