Ocak ayında Fransa Ligue 1 ekibi Angers SCO'dan transfer edilen Sidiki Cherif, Fenerbahçe'ye uyum sağlamaya başladı. 19 yaşındaki genç forvet, adaptasyon sürecini geride bıraktıkça performansını da yükseltiyor.
Cherif, önce Nottingham Forest deplasmanında yaptığı asistle dikkat çekti. Ardından Antalyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında attığı gollerle skora katkı sağladı. Genç oyuncu, son 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
AFRİKA BASININDA GÜNDEM OLDU
Cherif'in performansı Afrika basınında da geniş yer buldu.
"GELECEĞİ PARLAK GÖRÜNÜYOR"
Guinefoot sitesinde yer alan değerlendirmede, genç futbolcu için şu ifadeler kullanıldı:
"Sidiki Cherif, Fenerbahçe için belirleyici olmaya başladı. Güçlü bir mesaj veriyor. Bu gidişle kısa süre içinde Gine Milli Takımı'na seçilir. Geleceği parlak görünüyor. Genç yaşına rağmen kararlı ve öz güvenli."
"YETENEĞİNİ TEYİT ETTİ"
Match Afrique'de yayımlanan yorumda ise şu değerlendirme yapıldı:
"Sidiki, Bayo'nun takımı Gaziantep'i ezici bir üstünlükle yenerek yeteneğini teyit etti. Bu hızlı adaptasyon, sezonun geri kalanı için olumlu bir sinyal. Türk futbolunun zorlu dünyasında kendine bir yer edinecek gibi."
MİLLİ TAKIM KARARI BEKLENİYOR
Gine doğumlu olan Sidiki Cherif, daha önce France U16 national team forması giydi. Genç oyuncu henüz A Milli Takım tercihi konusunda kararını vermedi. Ancak Gine'den kısa süre içinde resmi bir davet almasının beklendiği ifade ediliyor.
Sidiki Cherif, Afrika'da gündem oldu!
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif, son 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik performansıyla Afrika basınında gündem oldu.
Ocak ayında Fransa Ligue 1 ekibi Angers SCO'dan transfer edilen Sidiki Cherif, Fenerbahçe'ye uyum sağlamaya başladı. 19 yaşındaki genç forvet, adaptasyon sürecini geride bıraktıkça performansını da yükseltiyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Monaco'dan PSG'ye soğuk duş!
-
9
Antoine Griezmann'dan transfer kararı!
-
8
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi zemin açıklaması!
-
7
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son dakikada güldü!
-
6
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!
-
5
Arne Slot'tan Galatasaray maçı itirafı!
-
4
Arda Güler farkı: Real Madrid'de zirvede!
-
3
Abdullah Kavukcu: "Serdal Adalı alışkanlık haline getirdi"
-
2
Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama
-
1
Beşiktaş - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 13:27 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek kadın koçu: Tuğçe Canbaz
- 13:06 Rizespor evinde Antalya'yı konuk edecek
- 13:04 Tedesco: "Kazanmaktan başka çaremiz yok"
- 12:57 Conte'den Eljif Elmas'a büyük övgü: "Heykelini dikmeliyiz!"
- 12:55 Sakaryaspor, 11 maçın ardından kazandı
- 12:49 Kasımpaşa kritik maçta Konya'nın konuğu!
- 12:41 Okan Buruk, Beşiktaş'ın zayıf noktasını buldu!
- 12:40 Domenico Tedesco'nun jokeri Matteo Guendouzi!
- 12:29 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR'ı açıklandı
- 12:25 Jayden Oosterwolde dalya demeye hazırlanıyor
- 12:23 NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 28 sayı attığı maçta Blazers'ı yendi
- 11:58 Karagümrük, Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak
- 11:52 Arne Slot'tan Galatasaray maçı itirafı!
- 11:49 Sidiki Cherif, Afrika'da gündem oldu!
- 11:48 Voleybol Efeler Ligi'nde 23. hafta maçları
- 11:38 Virgil van Dijk'tan Galatasaray sözleri!
- 11:31 Beşiktaş'ın derbi kozu hazır: Hyeon-gyu Oh
- 11:30 Fenerbahçe ile Samsunspor 66. kez karşılaşacak
- 11:21 Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanında!
- 11:11 Fenerbahçe için sürpriz iddia: Pape Matar Sarr
- 11:00 Anderson Talisca yoksa Sidiki Cherif var!
- 10:59 Okan Buruk'tan Beşiktaş uyarısı: "Bizim için Şampiyonlar Ligi maçı"
- 10:55 Fenerbahçe evinde Samsunpor'u ağırlayacak
- 10:42 Efeler Ligi'nde Ankara derbisi oynanacak
- 10:20 Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama
- 10:03 Beşiktaş-Galatasaray derbisini kim kazanır?
- 09:58 Sergen Yalçın'ın derbi stratejisi: "Topu Galatasaray alsın, maçı biz alalım"
- 09:44 Domenico Tedesco'dan Samsunspor planı!
- 09:30 Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells'te elendi
- 09:23 Sezonun ilk pole pozisyonu George Russell'ın
- 02:00 Beşiktaş - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 01:26 Napoli sahasında Torino'ya şans tanımadı!
- 01:15 Bayern Münih evinde zorlanmadan kazandı
- 01:07 Monaco'dan PSG'ye soğuk duş!
- 01:01 Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son dakikada güldü!
- 00:58 Galatasaray'ın rakibi Liverpool FA Cup'ta çeyrek finalde!
- 00:40 Gençlerbirliği istikrarı yakalayamadı
- 23:56 Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa şampiyonu oldu
- 23:52 Anadolu Efes'te Pablo Laso'dan istifa açıklaması
- 23:35 Arda Güler farkı: Real Madrid'de zirvede!
- 22:43 Beşiktaş GAİN evinde kazandı!
- 22:40 Tarık Biberovic: "Büyük bir Fenerbahçeliyim ama milli takım başka duygu"
- 22:29 Anadolu Efes'ten kötü seri; üst üste 3. mağlubiyet
- 22:22 Pendikspor ile Vanspor FK yenişemedi
- 22:15 Sadettin Saran: "Samsun'u rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum"
- 22:12 Sakaryaspor aylar sonra galibiyeti hatırladı!
- 21:39 Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı
- 21:19 Abdullah Kavukcu: "Serdal Adalı alışkanlık haline getirdi"
- 20:52 Fenerbahçe'de Asensio endişesi!
- 20:08 Antoine Griezmann'dan transfer kararı!
- 19:38 Ümraniyespor'dan Sarıyer deplasmanında kritik galibiyet
- 18:37 Fenerbahçe ile Mourinho, transferde karşı karşıya
- 18:23 Selçuk İnan: "Amacımız Eyüpspor maçıyla kötü seriyi sonlandırmak"
- 18:11 Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü
- 17:37 VakıfBank evinde Aras Kargo'ya set vermedi
- 17:20 Avrupa Para Halter Şampiyonasında 7 madalya!
- 17:17 Kadınlar için koşuyoruz
- 17:13 Fenerbahçe'ye Tedesco müjdesi
- 17:13 ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA karşısında seride 1-0 öne geçti!
- 17:07 Gürsel: "İstikrar sağlamak istiyoruz"
Conte'den Eljif Elmas'a büyük övgü: "Heykelini dikmeliyiz!"
Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama
Napoli sahasında Torino'ya şans tanımadı!
Bayern Münih evinde zorlanmadan kazandı
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son dakikada güldü!
Arda Güler farkı: Real Madrid'de zirvede!
Antoine Griezmann'dan transfer kararı!
La Liga'da takımlar "retro forma" ile sahada
Real Madrid'e "taraftarlarının ırkçı davranışları" nedeniyle para cezası
Real Madrid'de, Mbappe krizi!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|24
|18
|4
|2
|58
|18
|58
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|23
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|45
|29
|46
|5
|Göztepe
|24
|11
|9
|4
|27
|16
|42
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|24
|7
|11
|6
|25
|27
|32
|8
|Kocaelispor
|24
|8
|6
|10
|21
|25
|30
|9
|Gaziantep FK
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|29
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|24
|5
|11
|8
|26
|30
|26
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|6
|12
|24
|38
|24
|13
|Gençlerbirliği
|24
|6
|6
|12
|28
|34
|24
|14
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|15
|Eyüpspor
|24
|5
|7
|12
|19
|35
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|24
|3
|11
|10
|18
|43
|20
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13