07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
16:00
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
0-023'
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-023'
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
0-023'
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
17:00
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-190'
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
16:00
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
16:00
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
0-06'
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
16:00
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
15:30

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek kadın koçu: Tuğçe Canbaz

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek kadın koçu Tuğçe Canbaz, verdiği mücadele hakkında konuştu.

calendar 07 Mart 2026 13:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek kadın koçu: Tuğçe Canbaz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Dardanel Çanakkale Belediyespor'un başantrenörü Tuğçe Canbaz, verdiği mücadeleyle erkeklerin çoğunlukta olduğu "koçluk dünyasında" genç sporculara rol model olmaya çalışıyor.

Ortaokul yıllarında İzmirspor altyapısında basketbola başlayan Canbaz, lise son sınıfta takımıyla İzmir şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonası'nın ardından Galatasaray'a transfer olan Canbaz, sarı-kırmızılı ekipte 9 sezon forma giyerek kaptanlık yaptı.

Mersin ve Kayseri'de de oynayan Canbaz, 2018 yılında aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Oyunculuk dönemindeki antrenörlerinin sahadaki stratejik kararlarından etkilenen Canbaz, Çanakkale'ye yerleştikten sonra Dardanel Çanakkale Belediyespor altyapısında erkek takımını çalıştırarak antrenörlüğe adım attı.

Zamanla antrenörlüğe ilgisi artan Canbaz, daha sonra kulübün kadın takımının başına geçti.

Canbaz yönetimindeki Çanakkale temsilcisi, iki yıl üst üste elde ettiği şampiyonluklarla alt liglerden Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Tek kadın başantrenör olduğu ligde bu sezon takımını tutmayı başaran Tuğçe Canbaz, azmi ve çalışkanlığıyla oyuncularına örnek oluyor.

Başantrenör Canbaz, yönetimindeki Dardanel Çanakkale Belediyespor'un iki yıl üst üste şampiyon olarak alt liglerden Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiğini söyledi.

Antrenörlük kariyerinde zaman zaman zorluklar yaşadığını anlatan Canbaz, "Bunu başarabileceğime inanmayanlar oldu. Açıkça ya da dolaylı olarak 'yapamaz' diyenler vardı. Korktuğum, düştüğüm, pes etmek istediğim anlar oldu ama kendi kendime 'Sen güçlüsün, yaparsın' dedim. Kadınların da içlerindeki gücü fark etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Baskılar olsa da kendimize güvendiğimizde çok iyi işler başarabiliriz." diye konuştu.

Canbaz, kadınların spor dünyasında daha fazla yer almasının önemine dikkati çekerek, antrenörlükte cinsiyet ayrımından çok bilgi, emek ve çalışmanın belirleyici olduğunu vurguladı.

 

"SAHADAKİ DURUŞUMLA ROL MODEL OLMAK İSTİYORUM"

Hem saha içinde hem de dışında kadınlar için örnek olmak istediğini dile getiren Canbaz, sporcularıyla açık ve gerçek bir iletişim kurmaya çalıştığını anlatarak "Sahadaki duruşumla ve yaptığım işlerle genç sporculara ve kadınlara rol model olmak istiyorum." dedi.

Kadınlara hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Canbaz, "Ben 45 yaşındayım ama hala hayallerim var. Bir şey için geç kaldığınızı düşünebilirsiniz ama çabalarsanız yapabilirsiniz. Hiçbir kadın hayallerinden vazgeçmesin." ifadelerini kullandı.

Basketbolun insanlara mücadeleyi ve pes etmemeyi öğrettiğine, sahada olduğu gibi hayatta da düşmenin değil yeniden ayağa kalkmanın önemli olduğuna vurgu yapan Canbaz, "Hayatta da böyle. Düşebiliriz ama yeniden ayağa kalkıp mücadele etmeye devam etmeliyiz." diye konuştu.

 

OYUNCULARININ GÖZÜNDEN TUĞÇE HOCA

Dardanel Çanakkale Belediyespor'un kaptanı Dilara Tongar, Canbaz'ın üst üste elde edilen şampiyonluklarda önemli rol oynadığını belirterek "Tuğçe hocayla gurur duyuyoruz. Basketbola olan tutkusunu bize çok iyi yansıtıyor." dedi.

Oyuncular Başak Altunbey, Canbaz'ın adeta bir abla gibi kendilerini çok iyi anladığını aktararak "Tuğçe hocanın hırsı, isteği ve disiplini geldiğimiz günden beri aynı ve değişmedi. İsteği ve hırsı beni saha içinde tutan bir etken." değerlendirmesini yaptı.

Takımın oyuncularından Simge Tokmak ise Canbaz'ın saha içinde sporcularına yardımcı olduğuna değinerek "Beni en etkileyen özelliği kararlılığı. O bir şeye inanmıyorsa bizi de inandırmaz. Bir şey söylüyorsa bunu yapabileceğimize inandığı için söylüyordur." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.