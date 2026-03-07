Karşıyaka potada yeni başlangıç peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son 10 maçına düşme hattında giren Karşıyaka lige verilen yaklaşık 3 haftalık ara sonrası 8 Mart Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Hayri Gür Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Türkiye Kupası finalleri ve FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde çıktığı son 4 maçı kaybeden Karşıyaka ligde 20 maçta 4 galibiyetle sondan ikinci sırada yer alıyor.
Karşıyaka'nın rakibi Trabzonspor ise üst üste 10 galibiyetin ardından son maçta Anadolu Efes'e yenildi. Karadeniz temsilcisi ligde 14 galibiyetle dördüncü basamakta bulunuyor.
