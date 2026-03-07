07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
16:00
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
0-024'
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-024'
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
0-024'
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
17:00
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-190'
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
16:00
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
16:00
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
0-07'
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
16:00
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
15:30

Karşıyaka potada yeni başlangıç peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, lige verilen yaklaşık 3 haftalık ara sonrası 8 Mart Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda mücadele edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son 10 maçına düşme hattında giren Karşıyaka lige verilen yaklaşık 3 haftalık ara sonrası 8 Mart Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Hayri Gür Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Türkiye Kupası finalleri ve FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde çıktığı son 4 maçı kaybeden Karşıyaka ligde 20 maçta 4 galibiyetle sondan ikinci sırada yer alıyor.

Karşıyaka'nın rakibi Trabzonspor ise üst üste 10 galibiyetin ardından son maçta Anadolu Efes'e yenildi. Karadeniz temsilcisi ligde 14 galibiyetle dördüncü basamakta bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
