Beşiktaş U19, Galatasaray U19'u tek golle devirdi!

U19 PAF Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ahmet Sami Bircan kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş U19, puanını 38 yaptı. Galatasaray U19'da 38 puanda kaldı.
U19 PAF Ligi'nin gelecek haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği U19 deplasmanına gidecek. Galatasaray, Başakşehir U19'u ağırlayacak.
