07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
1-023'
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1DA
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
1-290'
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
1-362'
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
2-366'
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
1-067'
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
0-164'
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-262'
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
0-040'
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Serkan Özbalta: " O tam bir lider''

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor'un Manisa FK'ya karşı kazandığı 8-1'lik galibiyet sonrası iki teknik adamda açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Mart 2026 17:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serkan Özbalta: ' O tam bir lider''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Manisa FK'yi 8-1 mağlup eden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, 3 puanı averaja etki eden bir skorla almaktan mutlu olduklarını söyledi.

''ALMAMIZ GEREKEN 27 PUAN DAHA VAR''

Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Makas aralığının kapandığı bir döneme giriyoruz ama baktığınız 9 tane daha maç var. Ortada alınması gerek gereken 27 puan var. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Çok çok önemli rakiplere karşı oynayacağız. Çarşamba günü o rakiplerden bir tanesi olan Ümraniye ile oynayacağız. Onlar da dün 35 puan yaptılar. Şimdi bu eşikte bir an önce rahatlamak istiyorlar. Çok çok önemli bir hafta girdik. Yarın hemen Ümraniye maçını düşünmek lazım." dedi.

'MUSTAFA YUMLU YORUMU: ''TAM BİR LİDER''

Takımda genç oyunculara şans verdiklerini ve bundan dolayı da çok mutlu olduklarını aktaran Özbalta, kaptan Mustafa Yumlu'nun sakatlık durumuna ilişkin "Dün Amerikan alçı dedikleri alçıyla antrenmana çıktı. 20 yıldır profesyonel oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. 4-5 gün antrenmana çıkmadığı için vücudunda yıpranma payı olabiliyor. Şu an iyi durumda. Onun kesinlikle aramızda olmasını istiyorum. Tam bir takım kaptanı, tam bir lider, karakter olarak takımı bütünleştiren, ciddiyse ciddi ama latife yapacağı zamanda genç çocukları yanına alabilen bir kaptanla çalışıyoruz. Sahada olamasa bile kulübede olmasını istediğimiz bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal'ın annesinin yaşadığı rahatsızlıktan dolayı son 5 aydır zorlu bir süreçten geçtiğini, buna rağmen takıma desteğini sürdürdüğünü belirten Özbalta, galibiyeti Başkan Dal'a armağan etti.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş, misyonlarının genç oyuncu kazanmak olduğunu ifade etti.

"Genç oyuncu kazanarak yarışmada kalmak istiyoruz." diyen Pektaş, şunları dile getirdi:

"Bunu yapmanın da zaman zaman ağır bedelleri oluyor bugünkü gibi. Kadromuzda oyuna giren oyuncular pırıl pırıl genç kardeşlerimiz. Kulüp olarak amacımız bu kardeşlerimizi kazanmak. Şanssızlıkları çok formda ve çok zor bir deplasmana denk geldiler. Her birinden çok memnunuz. Ortada ağır bir mağlubiyet var. Bunun faturası tamamen bize ait. Hiçbir oyuncumuzun bir sorumluluğu yok. Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Bizim lig itibariyle, puan durumu itibariyle, kulüp yapımız itibariyle tek amacımız oyuncu kazanmak, genç oyuncuları işin içine dahil etmek, genç kardeşlerimize dokunabilmek. Bunlar da korkmadan gerekirse bugün olduğu gibi ağır bedeller ödeyerek yapmaya devam edeceğiz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.