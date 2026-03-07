Luis Diaz'dan inanılmaz rakamlar!

Bayern Münih forması giyen Luis Diaz, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.



Kolombiyalı yıldız, son oynanan ve 4-1 kazanılan Mönchengladbach karşılaşmasını 1 gol ve 1 asistle tamamladı.



Luis Diaz, bu sezon süre bulduğu 35 maçta 36 kez skora etki etti. Diaz, bu maçlarda 20 gol attı ve 16 asist yaptı.



29 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla Avrupa'nın en formda hücum oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.



