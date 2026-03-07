Yalçın Koşukavak: 'Çok zor maç olacağını biliyorduk'

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sivasspor deplasmanında 1-0 galibiyet alan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ,maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak galip geldikleri için mutlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Çünkü Sivasspor'un 38, bizim 40 puanımız vardı. Sivas kazansa üzerimize çıkacak ve aşağıyla olan bağlantısını kesecekti. Bizi de play-off umutları taşıdığımız için geriye atacaktı. O yüzden çok kritik bir maç oynadık. Oyuna iyi başladık, Sivas takımının nasıl oynayacağını, neler yapabileceğini İsmet hocayla daha önce de rakip olduğum için çok iyi biliyoruz. İlk yarıda direkten dönen top gol olsa daha rahat edebilirdik. Oyun 1-0 devam ettikçe rakip sürekli umutlanıyor, oyunda kalıyor. Biz de geçiş hücumlarından 2'yi, 3'ü bulabilirdik. Birkaç haftadır öne geçtiğimiz maçlarda skoru çoğaltma fırsatı önümüze geliyor ama çoğaltamıyoruz. Buna şükür puanımızı 43 yaptık. Sonuna kadar play-off yarışının içinde olmaya çalışacağız. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."







