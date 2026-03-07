07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
1-150'
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
0-09'
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-047'
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
0-0DA
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-290'
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
0-147'
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-382'

Yalçın Koşukavak: "Çok zor maç olacağını biliyorduk"

1. Lig'in 29. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç hakkında konuştu.

calendar 07 Mart 2026 16:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yalçın Koşukavak: 'Çok zor maç olacağını biliyorduk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sivasspor deplasmanında 1-0 galibiyet alan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ,maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak galip geldikleri için mutlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Çünkü Sivasspor'un 38, bizim 40 puanımız vardı. Sivas kazansa üzerimize çıkacak ve aşağıyla olan bağlantısını kesecekti. Bizi de play-off umutları taşıdığımız için geriye atacaktı. O yüzden çok kritik bir maç oynadık. Oyuna iyi başladık, Sivas takımının nasıl oynayacağını, neler yapabileceğini İsmet hocayla daha önce de rakip olduğum için çok iyi biliyoruz. İlk yarıda direkten dönen top gol olsa daha rahat edebilirdik. Oyun 1-0 devam ettikçe rakip sürekli umutlanıyor, oyunda kalıyor. Biz de geçiş hücumlarından 2'yi, 3'ü bulabilirdik. Birkaç haftadır öne geçtiğimiz maçlarda skoru çoğaltma fırsatı önümüze geliyor ama çoğaltamıyoruz. Buna şükür puanımızı 43 yaptık. Sonuna kadar play-off yarışının içinde olmaya çalışacağız. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 25 11 10 4 28 17 43
6 Başakşehir 25 11 7 7 43 27 40
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.