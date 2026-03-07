07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
16:00
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
0-021'
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-021'
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
0-021'
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
17:00
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-190'
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
16:00
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
16:00
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
0-04'
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
16:00
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
15:30

Mustafa Eskihellaç: "1996 Fenerbahçe maçında oynamak isterdim"

Trabzonspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Mustafa Eskihellaç, kariyeri ve hayalleri hakkında konuştu.

calendar 07 Mart 2026 15:06 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 15:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mustafa Eskihellaç: '1996 Fenerbahçe maçında oynamak isterdim'
Trabzonspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili formayı giymenin çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Stadyuma gelip bazen gizli gizli maç izliyordum. 'Ben de bu sahada oynar mıyım?' diyordum. Nasip oldu Elhamdulillah" dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medaya hesaplarında abonelere özel sunulan soru-cevap formatında gerçekleştirdiği röportajda konuşan Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor forması giymeyi hem çocukken hem de profesyonel olduktan sonra hayal ettiğini söyledi. Eskihellaç o günleri şu sözlerle anlattı: "Stadyumda bazen gizli gizli maç izliyordum, yalan söylemeyeceğim. O zaman 'Acaba nasip olur mu, ben de bu sahada oynar mıyım?' diyordum. Avni Aker'de de maç izledim, yeni stadyumda da. Hatta şimdi bazen bakıyorum, nerede oturuyordum diye. Çocukluk hayalimizdi."


'SAHADA ARKADAŞLARINA YARDIMCI OLAMAMAK ÜZÜCÜ'

Bir futbolcunun sakatlık sürecinde zorlandığını belirten futbolcu, "İşini yapamamak, sahada arkadaşlarına yardımcı olamamak üzücü. Bir de sakatlık süreci yorucu. Tedavisi bazen sancılı ve ağrılı geçebiliyor" dedi. Eskihellaç, "Bir çocuğa ofsaytı nasıl anlatırsın?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi:

"Konuşarak anlatamam. Kalem kağıtla çizerim. Bir dakikada anlar. Zeki çocuk hemen çözer mevzuyu."


'MESSI İLE SOHBET ETMEK İSTERİM'

Bir efsaneyle sohbet etme fırsatı olsa tercihini Lionel Messi'den yana kullanacağını söyleyen Eskihellaç, "Halı hazırda oynuyor ama efsane. Onunla oturup sohbet etmek isterdim" dedi. Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer'i de anan futbolcu, "Onunla sohbet etmek isterdim. Çok şey öğrenirdim. Nasip olmadı, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.


EN ÜZÜLDÜĞÜ VE EN SEVİNDİĞİ MAÇ

Bu sezon en çok üzüldüğü maçın Samsunspor karşılaşması olduğunu belirten oyuncu, "Son dakikada yediğimiz gol çok üzdü" sözlerini kullandı. Trabzonspor formasıyla en çok sevindiği maçın ise ilk kez sahaya çıktığı Eyüpspor karşılaşması olduğunu dile getiren Eskihellaç, "O maçın öncesi, sırası ve sonrası hissettiklerim yüzlerce maçtan çok daha farklıydı" diye konuştu.


'1996'DAKİ FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMAK İSTERDİM'

Geçmişe gitme şansı olsa 1996'daki Fenerbahçe maçında forma giymek isteyeceğini belirten futbolcu, "O maçta oynamak isterdim" dedi. Serbest vuruşlarda topun başına Zubkov'un geçmesini tercih edeceğini de sözlerine ekledi.

