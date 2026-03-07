07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
16:00
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
0-024'
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-024'
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
0-024'
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
17:00
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-190'
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
16:00
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
16:00
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
0-07'
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
16:00
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
15:30

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'a terapi

Galatasaray'ın 1 numarası Uğurcan Çakır, formu ile takıma güven verirken Beşiktaş deplasmanları geçmişi için destek verildi.

calendar 07 Mart 2026 14:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'a terapi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor kalesini koruduğu dönemde Dolmabahçe'de protesto edilen Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla ilk Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Teknik heyet, Uğurcan'ı sakin kalması yönünde uyardı.

Bu sezon ligde 21 maça çıkan Uğurcan, 15 gol yerken 8 karşılaşmada ise kalesini kapattı.

Özellikle son haftalardaki performansı ile vites yükselten Uğurcan Çakır'ın, geçmişteki maçları düşünmediği ve maça tam konsantrasyon ile hazırlandığı öğrenildi. 

ŞİFRE KADIKÖY

Son yıllarda Fenerbahçe deplasmanında istediğini alan Galatasaray, aynı başarıyı Beşiktaş'a karşı gösteremiyor. Sarı-kırmızılı takım, Dolmabahçe'nin şifresini Kadıköy olarak belirledi. Sakin kalarak oyunu soğutmayı planlayan Okan Buruk, tempoyu oyuncularının belirlemesini istedi. Duran top çalışması yapan Galatasaray'da Beşiktaş'ın zaafları üzerine kafa yoruldu. Derbiyi 11 kişi tamamlamalarının önemine değinen Buruk, ayrıca kulübesine güveniyor.

YOLLAR OSİMHEN'E ÇIKIYOR

G.Saray'ın forveti Victor Osimhen, son iki Beşiktaş derbisini boş geçti. Bu sezon 17 gol-6 asistle sarı-kırmızılıların en skorer ismi olan yıldız oyuncu, dev maça motive oldu. Sane ve Barış Alper'den derbide Nijeryalı forvete destek olmaları istendi. Osimhen'in Kartal'a 3 maçta 1 golü var.

ÖZBEK'TEN ŞOK RAKAM!

G.Saray'da Başkan Dursun Özbek, ligdeki gidişatı etkileyecek kritik maç için primini belirledi. Oyunculara Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi 1 milyon Euro'luk prim verme kararı alan Özbek, teknik heyete de desteğinin altını çizdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.