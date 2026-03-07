Tedesco: 'Kazanmaktan başka çaremiz yok'

Kasımpaşa ve Antalya beraberlikleriyle rotadan çıkan Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Samsun maçına diriliş olarak bakıyor.
Derbi haftasında Galatasaray'ın tökezlemesini bekleyen sarı lacivertliler bu sefer fırsatı değerlendirip şampiyonluk ateşini yeniden yakmak istiyor.
HEDEF İLK YARIDA İŞİ BİTİRMEK
Fenerbahçe, önemli eksiklerine rağmen bu zorlu sınavdan 3 zaferle çıkacağına inanırken, Domenico Tedesco'nun hedefi işi ilk yarıda bitirmek. Son iki maçta geç açılmanın bedelini ödediklerini belirten İtalyan yüksek tempolu bir başlangıçla maçı garantiye almayı planlıyor.
"KAZANMAKTAN BAŞKA İHTİMALİMİZ YOK"
Rahatsızlığını atlatan ve takımın başında idmana çıkan Tedesco, Samsun maçında kulübede yer alacak. İtalyan hoca oyuncularına, "Bir kırılma maçına çıkacağız. Kazanmaktan başka ihtimalimiz yok" mesajı verdi.
