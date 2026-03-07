Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR'ı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de dev derbi heyecanı Dolmabahçe'de yaşanacak.
Son haftaların formda takımı Beşiktaş, üç kulvarda da yoluna doludizgin devam eden lider Galatasaray'ı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan derbinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. Müsabakaya asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Gökhan Barcın atandı.
Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.
Son haftaların formda takımı Beşiktaş, üç kulvarda da yoluna doludizgin devam eden lider Galatasaray'ı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan derbinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. Müsabakaya asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Gökhan Barcın atandı.
Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.