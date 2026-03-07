Beşiktaş'ın derbi kozu hazır: Hyeon-gyu Oh

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlı formayla şimdiye kadar 5 maça çıkan Güney Koreli forvet, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



24 yaşındaki golcü oyuncu, şimdi ise gözünü Galatasaray derbisine çevirmiş durumda.



BOL BOL ŞUT ÇALIŞTI



Derbi öncesi ekstra şut antrenmanları yapan Oh'un, Sarı-Kırmızılılar karşısında gol atmayı çok istediği öğrenildi. Genç futbolcunun antrenmanların ardından bireysel çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.



GALATASARAY'I ANALİZ ETTİ



Hyeon-gyu Oh'un teknik ekip ile yaptığı görüşmelerde Galatasaray'ın oyun yapısını detaylı şekilde analiz ettiği belirtildi. Güney Koreli forvetin, özellikle rakibin hücuma çıktığı anlarda savunma arkasına koşular yaparak fırsat arayacağı öğrenildi.



DOLMABAHÇE'DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ



Öte yandan Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor.



İki takım arasında bu statta oynanan ilk derbi 24 Eylül 2016'da 2-2 sona ermişti. Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de oynanan sonraki 7 derbiden galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray ise bu statta ilk ve tek galibiyetini 2023-2024 sezonunda 1-0'lık skorla elde etti.







