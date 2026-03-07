Okan Buruk, Beşiktaş'ın zayıf noktasını buldu!

Galatasaray'da derbi planı büyük ölçüde şekillendi.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı detaylı şekilde analiz ederken rakibin en zayıf noktasının sol kanat olduğu görüşüne vardı.
Teknik heyetin planına göre Galatasaray, Beşiktaş'ın sol bekte görev yapması beklenen Rıdvan Yılmaz ile sol stoper Felix Uduokhai'nin bulunduğu bölgeyi hedef alacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu kanadı sağ tarafta görev yapacak Roland Sallai ve Leroy Sane ile zorlayarak sonuca gitmeye çalışacak.
Öte yandan 10 numara pozisyonunda Gabriel Sara'nın görev alması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş savunması ile orta saha arasındaki boşlukları değerlendirerek hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenmesi planlanıyor.
Ayrıca Okan Buruk'un, Beşiktaş'ta hücuma sık sık destek veren ve ileri çıktığında arkasında boşluk bırakan sağ bek Murillo için de özel bir plan hazırladığı öğrenildi. Galatasaray'ın hızlı geçiş hücumlarıyla bu bölgeden fırsat arayacağı ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı detaylı şekilde analiz ederken rakibin en zayıf noktasının sol kanat olduğu görüşüne vardı.
Teknik heyetin planına göre Galatasaray, Beşiktaş'ın sol bekte görev yapması beklenen Rıdvan Yılmaz ile sol stoper Felix Uduokhai'nin bulunduğu bölgeyi hedef alacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu kanadı sağ tarafta görev yapacak Roland Sallai ve Leroy Sane ile zorlayarak sonuca gitmeye çalışacak.
Öte yandan 10 numara pozisyonunda Gabriel Sara'nın görev alması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş savunması ile orta saha arasındaki boşlukları değerlendirerek hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenmesi planlanıyor.
Ayrıca Okan Buruk'un, Beşiktaş'ta hücuma sık sık destek veren ve ileri çıktığında arkasında boşluk bırakan sağ bek Murillo için de özel bir plan hazırladığı öğrenildi. Galatasaray'ın hızlı geçiş hücumlarıyla bu bölgeden fırsat arayacağı ifade ediliyor.