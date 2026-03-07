07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
16:00
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
15:00
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
15:00
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
15:00
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
17:00
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
0-00'
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
13:30
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
16:00
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
16:00
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
15:15
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
16:00
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
15:30

Okan Buruk, Beşiktaş'ın zayıf noktasını buldu!

Okan Buruk, Beşiktaş'ın sol kanadını işleyecek. Rıdvan Yılmaz ve Felix Uduokhai'nin olduğu taraftan hücum edecek.

Galatasaray'da derbi planı büyük ölçüde şekillendi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı detaylı şekilde analiz ederken rakibin en zayıf noktasının sol kanat olduğu görüşüne vardı.

Teknik heyetin planına göre Galatasaray, Beşiktaş'ın sol bekte görev yapması beklenen Rıdvan Yılmaz ile sol stoper Felix Uduokhai'nin bulunduğu bölgeyi hedef alacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu kanadı sağ tarafta görev yapacak Roland Sallai ve Leroy Sane ile zorlayarak sonuca gitmeye çalışacak.

Öte yandan 10 numara pozisyonunda Gabriel Sara'nın görev alması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş savunması ile orta saha arasındaki boşlukları değerlendirerek hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenmesi planlanıyor.

Ayrıca Okan Buruk'un, Beşiktaş'ta hücuma sık sık destek veren ve ileri çıktığında arkasında boşluk bırakan sağ bek Murillo için de özel bir plan hazırladığı öğrenildi. Galatasaray'ın hızlı geçiş hücumlarıyla bu bölgeden fırsat arayacağı ifade ediliyor. 

