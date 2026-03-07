Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, kısa sürede teknik direktör Domenico Tedesco'nun en güvendiği isimlerden biri haline geldi.
ÇOK YÖNLÜ GÖREV
Yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadroda yaşanan eksiklerde Fransız futbolcuya sık sık görev veren Tedesco, Guendouzi'yi farklı pozisyonlarda değerlendirdi. Esas mevkisi ön libero olan 26 yaşındaki oyuncu, gerektiğinde stoper ve oyun kurucu olarak da sahaya çıktı.
SÜPER KUPA'DA ETKİLİ BAŞLANGIÇ
Guendouzi'nin Fenerbahçe kariyeri, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan karşılaşmayla başlamıştı. Fransız futbolcu, attığı golle sarı-lacivertlilerin kupayı kazanmasında önemli rol oynamıştı.
ORTA SAHANIN VAZGEÇİLMEZİ
Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Guendouzi, savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle hem üçlü hem de dörtlü savunma sistemlerinde stoper olarak görev yaptı.
Partnerleri sık sık değişse de orta sahada Tedesco'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Fransız futbolcu, çok yönlü yapısıyla sezonun geri kalanında da sarı-lacivertli ekibin en önemli kozlarından biri olmaya devam edecek.
Domenico Tedesco'nun jokeri Matteo Guendouzi
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, çok yönlü performansıyla kısa sürede teknik direktör Domenico Tedesco'nun en güvendiği isimlerden biri haline geldi.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, kısa sürede teknik direktör Domenico Tedesco'nun en güvendiği isimlerden biri haline geldi.
