07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
1-150'
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
0-09'
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-047'
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
0-0DA
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-290'
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
0-147'
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-382'

Erzurumspor FK'den Süper Lig yürüyüşü! 8 gol attılar!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında lider Erzurumspor FK, konuk ettiği Manisa FK'yi 8-1 mağlup etti ve üst üste 12. galibiyetini aldı

calendar 07 Mart 2026 16:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Erzurumspor FK'den Süper Lig yürüyüşü! 8 gol attılar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, Manisa FK'yı konuk etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç ev sahibi ekibin 8-1 üstünlüğüyle sona erdi.

EREN TOZLU'DAN HAT-TRICK

Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 4, 8 ve 20. dakikalarda Eren Tozlu, 28. dakikada Martin Rodriguez, 45+1. dakikada Sefa Akgün, 75. dakikada Cheikne Sylla, 83. dakikada Fernando ve 89. dakikada Adem Eren Kabak'tan geldi.

Konuk ekibin tek golünü ise 73. dakikada Jonathan Lindseth attı.

ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET

Mavi beyazlılar, rakibi karşısında aldığı tarihi galibiyetle birlikte 1. Lig'deki üst üste kazanma serisini 12 maça çıkardı.

Puanını 63'e yükselten Erzurumspor liderliğini sürdürdü. Manisa FK ise 40 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Ligin 30. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Sarıyer'i konuk edecek.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Demirkıran, Muhammet Ali Doğan, Emre Doğu

Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün, Eren Tozlu (Dk. 56 Benhur Keser), Giorbelidze, Crociata (Dk. 65 Adem Eren Kabak), Ömer Arda Kara, Orhan Ovacıklı (Dk. 56 Ali Ülgen), Rodriguez (Dk. 55 Sylla), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 72 Fernando)

Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Herelle (Dk. 46 Cissokho), Vargas, Kubilay Sönmez, Diony (Dk. 61 Umut Can Aslan), Lindseth, Adekanye (Dk. 46 Muhammed Kiprit), Ada İbik, Umut Erdem, Benrahou (Dk. 70 Ahmet Şen), Ayberk Karapo (Dk. 61 Osman Kahraman)

Goller: Dk. 4, 8 ve 20 Eren Tozlu, Dk. 28 Rodriguez, Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 75 Sylla, Dk. 83 Fernando, Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK), Dk. 73 Lindseth (Manisa FK)

Sarı kart: Dk. 40 Vargas (Manisa FK)

