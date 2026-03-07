Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, Manisa FK'yı konuk etti.



Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç ev sahibi ekibin 8-1 üstünlüğüyle sona erdi.



EREN TOZLU'DAN HAT-TRICK



Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 4, 8 ve 20. dakikalarda Eren Tozlu, 28. dakikada Martin Rodriguez, 45+1. dakikada Sefa Akgün, 75. dakikada Cheikne Sylla, 83. dakikada Fernando ve 89. dakikada Adem Eren Kabak'tan geldi.



Konuk ekibin tek golünü ise 73. dakikada Jonathan Lindseth attı.



ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET



Mavi beyazlılar, rakibi karşısında aldığı tarihi galibiyetle birlikte 1. Lig'deki üst üste kazanma serisini 12 maça çıkardı.



Puanını 63'e yükselten Erzurumspor liderliğini sürdürdü. Manisa FK ise 40 puanla 10. basamakta bulunuyor.



Ligin 30. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Sarıyer'i konuk edecek.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Burak Demirkıran, Muhammet Ali Doğan, Emre Doğu



Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün, Eren Tozlu (Dk. 56 Benhur Keser), Giorbelidze, Crociata (Dk. 65 Adem Eren Kabak), Ömer Arda Kara, Orhan Ovacıklı (Dk. 56 Ali Ülgen), Rodriguez (Dk. 55 Sylla), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 72 Fernando)



Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Herelle (Dk. 46 Cissokho), Vargas, Kubilay Sönmez, Diony (Dk. 61 Umut Can Aslan), Lindseth, Adekanye (Dk. 46 Muhammed Kiprit), Ada İbik, Umut Erdem, Benrahou (Dk. 70 Ahmet Şen), Ayberk Karapo (Dk. 61 Osman Kahraman)



Goller: Dk. 4, 8 ve 20 Eren Tozlu, Dk. 28 Rodriguez, Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 75 Sylla, Dk. 83 Fernando, Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK), Dk. 73 Lindseth (Manisa FK)



Sarı kart: Dk. 40 Vargas (Manisa FK)



