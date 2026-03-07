37 yaşındaki Juan Mata'dan muhteşem gol

2023-2024 sezonunda Galatasaray forması giyen Juan Mata, sezon başı transfer olduğu Melbourne takımında muhteşem bir gol attı.
34. dakikada kazanılan frikik vuruşunda topun başına Mata geçti. Tecrübeli futbolcu vuruşunu yaptı ve ağları sarsmayı başardı.
SEZON PERFORMANSI
Juan Mata bu sezon toplam 19 resmi maça çıktı ve söz konusu müsabakalarda 3 kez gol attı ve 10 kez de asist performansı sergiledi.
