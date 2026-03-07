Muriqi'nin 2 golü Mallorca'ya yetmedi!

Osasuna defansının hatasını Vedat Muriqi affetmedi! 🔥 pic.twitter.com/WhK170HJBo



İspanya La Liga'nın 27. haftasında Osasuna, Mallorca'yı konuk etti.Estadio El Sadar'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Deplasman ekibi,'nin 35 ve 61. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.Ev sahibi ekip,'nın 89 vein 90+4'te attığı gollerle skoru eşitledi ve maç 2-2 sona erdi.Mallorca'da 73. dakikadaOsasuna'da ise 83. dakikadakırmızı kartla oyundan atıldı.Bu sonuçla birlikte Osasuna 34, Mallorca ise 25 puana ulaştı.Ligde bir sonraki hafta Osasuna, Real Sociedad'a konuk olacak. Mallorca ise Espanyol'u ağırlayacak.