Muriqi'nin 2 golü Mallorca'ya yetmedi!

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Osasuna, Mallorca'yı konuk etti.
Estadio El Sadar'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Deplasman ekibi, Vedat Muriqi'nin 35 ve 61. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Mallorca'da 73. dakikada Jan Virgili Tenas, Osasuna'da ise 83. dakikada Raul Garcia kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonuçla birlikte Osasuna 34, Mallorca ise 25 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Osasuna, Real Sociedad'a konuk olacak. Mallorca ise Espanyol'u ağırlayacak.
Osasuna defansının hatasını Vedat Muriqi affetmedi! 🔥
Ev sahibi ekip, Kike Barja'nın 89 ve Ante Budimir'in 90+4'te attığı gollerle skoru eşitledi ve maç 2-2 sona erdi.
Vedat Muriqi yine sahnede! 🔥🔥
Osasuna, Barja'nın golüyle farkı 1'e indirdi! ⚽
HER İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI
İNANILMAZ BİR MAÇ🔥
Osasuna, Budimir'in golüyle 90+4'te beraberliği yakaladı. ⚽
