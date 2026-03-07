07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-037'
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
0-140'
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
0-180'
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
1-122'
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
0-038'
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
0-010'
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
1-07'
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Okan Buruk: "Kazanmak istiyoruz, çok önemli"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi için konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Derbi için konuşan Okan Buruk "Rakibimizin yükselen bir performansı var. Transfer döneminde gelenlerle birlikte daha yukarıya giden bir Beşiktaş var. Bunun bilincindeyiz. Bu aya 4 puan önde girmemiz çok önemli. Avrupa'da son 16'yız. Kupada çeyrek finaldeyiz. Bu özgüven takımlar için önemli. Bu oyuna olumlu yansıyacaktır. İki takım da kazanmak için oynayacak. Şampiyonluk yolunda deplasmandasınız ama biz her maçı kazanmak zorundayız. Aynı şekilde Beşiktaş'ta kazanmak için elinden geleni yapacak. İnşallah güzel bir maç olsun. İnşallah iyi futbolun konuşulduğu bir maç olur. İki tane kaliteli kadro var." dedi.

Ayrıca Okan Buruk "İki takımın orta sahasında hücuma giden oyuncular var. Torreira, Lemina ile birlikte oynayınca hücum katkısı oluyor. Sara'nın da aynı şekilde. Çok formda, iyi iki takım oynayacak. Sakin kalmak ve topa sahip olmak çok önemli. Rakip bazen tekli bazen ikili karşılıyor. Bunlarla ilgili rakibimizin bize uygulayacağı baskıya göre nasıl pozisyon alacağımız önemli olacak. Sakin kalmamız, topla oynamamız, iyi hücum etmemiz lazım. Hem set hem geçiş oynayacak oyuncularımız var. Beşiktaş iki kanadıyla geçişlerde etkili oluyor. Oyunu kalite belirleyecek. Duran toplar önemli. İki takım da etkili. Burada gerçekten iki takım için de zor olacak bir maç. Maçın başından sonuna kadar gidecek bir müsabaka. Kazanmak istiyoruz. Kazanmak bizim için çok önemli. Puan olarak tabii ki ama bu zorlu trafikte her kazandığımız maç bizi bir sonrakine daha güçlü hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

