07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
2-2
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
0-1
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
0-060'
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
0-116'
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
2-290'
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
1-170'
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
1-0
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
0-285'
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
3-280'
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Galatasaray'dan Beşiktaş'a devrede cevap!

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin 20. dakikasında penaltı bekledi. Beşiktaş'n Sane pozzisyonu için 'Daha ne olması gerekiyor?' paylaşımına "Penaltı için daha ne olması gerekiyor" sözleriyle cevap verdi.

calendar 07 Mart 2026 21:00 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 21:01
Galatasaray'dan Beşiktaş'a devrede cevap!
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin 20. dakikasında penaltı bekledi. Barış Alper Yılmaz, Agbadou'dan sıyrıldıktan sonra ceza alanına girdi ve Uduokhai ile mücadelesi sonrası yerde kaldı.

Barış Alper, uzun süre yerden kalkamadı. Galatasaraylı futbolcular ise penaltı bekledi. Hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirdi ancak Barış'ın sakatlığı nedeniyle pozisyon sonrası oyunu durdurdu. VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'dan pozisyonla ilgili inceleme uyarısı gelmedi.

Galatasaray, Beşiktaş'ın Sane için kırmızı kart beklediği pozisyon için yaptığı 'Daha ne olması gerekiyor' paylaşımına ise bu pozisyonla cevap verdi ve 'Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?" yazdı.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
